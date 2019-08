‘Dólares’, el debut como cantante de Jorge Cremades Comunicae

martes, 6 de agosto de 2019, 13:22 h (CET) Botellas de champagne, carritos de compra, coches de lujo, velocidad, fiesta, humo, dinero lloviendo por todas partes. ‘Dolares’ es el debut musical de Jorge Cremades que apunta a canción del verano Jorge Cremades puede presumir de ser mucho más que el creador de contenido online de humor más popular de España con más de 10 millones de seguidores sus redes sociales.

Actor de teatro, TV y doblaje, humorista y también DJ, desde su irrupción ha ido incorporando un sinfín de experiencias a su extenso currículum que en la actualidad le convierten en el personaje público más polifacético del panorama nacional.

Y más todavía desde hoy, que Jorge Cremades acaba de debutar como cantante con el lanzamiento de su primer single: ‘Dolares’

Botellas de champagne, carritos de compra, coches de lujo, velocidad, fiesta, humo, dinero lloviendo por todas partes, ‘Dolares’ es un tema en clave de humor que mezcla estética trap con sonidos de reggaetón protagonizado por un Jorge Cremades al más puro estilo Puff Daddy. Un cocktail explosivo de éxito garantizado que apunta a canción del verano inspirado en ‘Dollar Cream Party’, la fiesta que Jorge Cremades organiza desde 2016 y que cada año reúne a actores, cantantes, famosos y amigos en torno al evento más gamberro del año.

Tan sólo unas horas después de su publicación, ‘Dolares’ acumula más de 100.000 visualizaciones en YouTube y se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, iTunes Store, Amazon Music y Tidal.

Tanto el single como el vídeo oficial han contado con la colaboración con Pop Cont, el “laboratorio creativo” de The Influencer que trabaja con los principales artistas, creadores de contenido y referentes del mundo del entretenimiento en plataformas digitales y redes sociales, que también se ha encargado de reclutar al resto de creadores que han participado en la grabación del vídeo: Dante Caro, Joaquín Castellano y Rubentonces.

Estribillo:

“Ahora tengo mi money, tengo dólares.

Botellas de "champagnia", tengo dólares.

Crucero por la Habana, tengo dólares.

Me vuelvo para España con mis dólares.

Ahora tengo mi vida, tengo dólares.

Ahora quieres ser mía, pero no vale.

Después de todo sabes que yo te olvidé,

no se si tú te acuerdas que yo te boté”.

