El Hotel Spa Ciudad de Astorga by PortBlue Boutique se une a la cadena PortBlue Hotel Group

martes, 6 de agosto de 2019, 13:10 h (CET) Se incorpora al segmento Boutique de la compañía, su categoría más exclusiva de hoteles Como parte de su expansión, PortBlue Hotel Group ha comenzado a gestionar desde el pasado 1 de agosto el Hotel Spa Ciudad de Astorga by PortBlue Boutique, que se incorpora al segmento Boutique de la compañía, su categoría más exclusiva de hoteles.

Por primera vez, la cadena PortBlue Hotel Group llega a la península con un hotel urbano, rodeado de importantes monumentos como el Palacio Episcopal diseñado por Gaudí y la Catedral de Astorga. Además cuenta con accesos, a pie, al resto de sus principales atractivos monumentales. Un hotel en un enclave privilegiado que se encuentra en

pleno corazón de Astorga, ciudad cargada de patrimonio y capital de la mítica Maragatería.

El Hotel Spa Ciudad de Astorga by PortBlue Boutique cuenta con 33 habitaciones, 9 de ellas superiores, equipadas e insonorizadas con materiales de alta calidad. Todas las habitaciones del hotel son exteriores, hacia una zona ajardinada con acceso exclusivo para clientes y sin tráfico, lo cual es sinónimo de tranquilidad y descanso. La comodidad siempre ha sido una seña de identidad de este hotel, que cuenta con unos acogedores jardines con vistas a la torre de la catedral y un moderno y completo spa.

Parte del hotel se asienta en un antiguo palacete Art Noveau donde se encuentra un restaurante a la carta de primera calidad. Ambos servicios hacen de este hotel una óptima opción para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago por el “Camino Francés”. En definitiva, se trata de uno de los hoteles más modernos y mejor equipados de la ciudad de Astorga, un enclave ubicado a 30 minutos de León y Ponferrada.

Una decisión estratégica de PortBlue Hotel Group para entrar en el segmento urbano y así diversificar su oferta hasta ahora centrada en el turismo de costa.

