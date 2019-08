Histórica manifestación en Argentina por los animales

"En ocho años que dure el luto no ha de entrar en cada casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas." Bernarda, personaje de la obra de teatro "La casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca.



"¡Todos a la manifestación del 7 de agosto frente al Congreso de la Nación!" es la consigna que se mueve por las redes viralmente, una indignación creciente alza a los argentinos conscientes, como si esa obscura y cerrada casa de la Bernarda Alba, cerrada a cal y canto cuando murió su marido lapidando en vida a sus hijas, tambalease sus muros pidiendo sol y verdad.



El animalismo argentino se alza en pie de guerra contra un agrietado aparato jurídico que, en época de elecciones, ha permitido que, después de muchas reuniones (demasiado pintorescas por poco serias por parte de la rama que ha dirigido los signos finales del dictamen, Libera-Lipovetzky-Burgos, "la Bernarda Alba" de los animales en Argentina"), cayese como residuo resultante un dictamen de reforma de la ley 14346 contrario a toda defensa animal, rechazado de pleno por el proteccionismo argentino.



Resultado de ello es la gran manifestación convocada frente al Congreso de la Nación Argentina el día 7 de agosto a las 17:00 h., que se prevé multitudinaria.



Distintas voces nos informan de los aspectos que han originado este alzamiento popular, y de los planes que se tienen para rubricar una justicia real.



"En Argentina -nos dice la compositora musical Patricia Rabbiosi- está la Ley 14346, que establece los ítem de lo que se considera "maltrato animal" y sus respectivas consecuencias a nivel penal o de sanciones. Esa Ley es de 1954.



Entonces se empezaron a proponer "reformas" a la misma. Ahí es donde empieza un peregrinar de ongs, profesionales del Derecho y la Medicina Veterinaria más particulares que se dedican al tema desde hace años, y salen a la luz los intereses de todos estos nombrados también.



>>Se comienza a observar que algunas propuestas son bienestaristas, regulacionistas y en lugar de beneficiar a los animales, los perjudica. Detrás de ésto se empieza a ver el lobby de la ong Libera, con su delegado local [Fruitos] actuando con los diputados que presiden la comisión en donde se está debatiendo esta Reforma: los diputados Daniel Lipovetzky y Gabriela Burgos.



>>El dictamen que salió el pasado 16 de Julio es desastroso, ya que se permiten prácticas que dentro de la misma Ley NO estaban, beneficiando a la corporación de Veterinarios y a los Abogados y ongs regulacionistas. Existe una evidente discriminación por parte del Diputado nombrado hacia las ongs y particulares que cuestionan tanto el proyecto presentado por él mismo como su favoritismo por la ong Libera y quienes apoyan esta Reforma nefasta ."



Rabbiosi, mostrando ese protagonismo anómalo que se le otorga en el Congreso a Libera, expresa lo que el animalismo argentino ha comprobado por completo: que no es objetivo de Libera precisamente la defensa de los animales. Libera en Argentina fue conocida, y finalmente escrachada, por, en boca de Fruitos, repetir sin cesar el mantra -que luego a su vez tomó como suyo el fosco líder de los carreros, Grabois-: "Estamos en contra de Prohibir la tracción a sangre. Prohibir criminaliza la pobreza".



La España animal apoya las protestas y rechaza la actuación de Libera

No es Argentina el primer país que descubre que, como caídos del cielo y en poco tiempo, los obradores en su territorio de la politiquera Libera se cuelan como pedro por su casa por completo en sus Congresos para azuzar regulaciones de explotación animal. En España, muchas voces reclaman que ese ente, que destapan como no animalista, salga de inmediato de la lucha por los derechos de los animales. Movimientos y entidades como Aspac, LIBERTA, Escuadrón KAT o el Hogar Antiespecista Miguel Quintana, entre otras, denuncian el entorpecimiento constante que genera Libera y sus adláteres -uno de ellos un sub constructo político, parapetado a las puertas del Parlamento español, para intentar frenar como un portero en una portería lo que llega en materia animal- en muchos proyectos valiosos y de nuclear beneficio para los animales.



Daniel Herguido Farré, ex integrante de Libera y que salió de la organización, como otros muchos de sus fundadores de los inicios, testimonia datos reveladores (Farré es autor, Director y Productor de la obra de teatro "La última faena", representada varias veces en Cataluña e inspirada en la conversión al antitaurinismo del ex torero Álvaro Munera):

"Libera empezó siendo una ong animalista y hasta abolicionista hasta el desembarco de Leonardo Anselmi y Alejandra. Nosotros desconocíamos que ellos ya venían a sueldo de una fundación suiza privada, la FFW, con sus intereses y objetivos muy marcados, por lo que enseguida empezaron los cambios. Libera no tiene massa social ni hasta la fecha de mi abandono sobre el 2013 tenía prácticamente socios. Leonardo iba escogiendo qué proyectos tirar adelante e iba “liberando” (es decir, poniendo en nómina) a quien él consideraba y para sus proyectos."



Se echó -otros se marcharon- a todos los miembros antiguos, contestatarios y contrarios a sus objetivos. Anselmi aprovechó el ser elegido portavoz de PROU (plataforma animalista que acabó con las corridas de toros en Catalunya) para atesorar los contactos de políticos y famosos, hacerlo en nombre del activismo y amparado por una ong, pero su interés -y a los hechos, patentes a un lado y otro del charco, me remito- sólo consisten en bloquear todo aquello que no pase por sus manos. Sin cesar consigue alianzas para torpedear al Liberacionismo y al abolicionismo animalista y su equipo de asociados siempre parará culquier iniciativa que sea netamente animalista, ya que eso te enemista con los políticos, los famosos y banqueros por radical. Libera NO ES ANIMALISTA Y NO ES UNA ONG. Genera proyectos que condenan a los animales, como el del Zoo XXI, y en tanto siga dentro del animalismo tendremos un enorme problema."



Anna Carbonell, ex activista de Libera!, apoya la manifestación.



La propaganda de "las penas más altas" como valedoras del dictamen

La consigna de los pro dictamen es realizar una propaganda populista respecto a que con la reforma las penas para los maltratadores han subido sustanciosamente.



Respecto a lo incierto de tal aseveración, que busca contentar a la gente que pide que los maltratadores entren en la cárcel -y cree que ahora lo harán- la letrada Marina Garrido expone que: "para que una pena sea de cumplimiento efectivo tiene que ser de más de tres años. O sea, entre la mínima y la máxima y acá los jueces tienden a elegir la mínima. Entonces, como en esta Reforma las mínimas son de un año o dos como mucho, los Jueces van a elegir la mínima. Los valedores de esta reforma promocionan que las máximas se han elevado a 4 y 5 años. No importa. Porque las mínimas siguen siendo bajas."



Por su parte, la Dra. Laura Velasco, Directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y una de las impulsora de la prohibición en Argentina de las carreras de galgos, apunta que: "En general [el Dictamen] retrocede y no amplía el abanico protectorio de derechos de los animales, no cumple con las finalidades para lo cual fue organizado o que se tuvo en miras para la reforma, por lo tanto es contrario a Derecho e inconstitucional."



Además -protesta el Dr. Fernando Di Benedetto, asesor legal de la Fundación "Mi Reino por un Caballo": "El texto del proyecto quita la palabra “victima" en los delitos de maltrato, esto trae importantes consecuencias ya que ubica al animal como cosa (las cosas no sienten) y no como sujeto pasible de maltrato o crueldad (ya considerado por la ley en tal sentido en el texto actual), es decir, como un sujeto de derecho. Entonces viola así también el principio de progresividad vital en el Derecho Penal que determina la progresión de las penas y de la protección de los bienes jurídicos en juego mediante las modificaciones de las leyes, traducido esto significa: una ley posterior o una reforma de una ley no puede contrariar lo ya obtenido por la ley existente.



>>Este proyecto Transforma a la ley 14.346 en una ley “eutanásica”, pues ante el delito de no alimentar en cantidad y calidad suficiente o no hidratar de manera adecuada a los animales domésticos o cautivos (texto de ley actual), introduce excepciones a este delito: “salvo por riesgo en la salud, permiso de autoridad competente, o emergencia climática”. Esto implica una aberración jurídica pues por un lado, considera delito la no alimentación o hidratación, pero por otro, da la posibilidad de que se dejen morir a los animales por razones eutanásicas y, se pierde así, la protección del bien jurídico que es la vida del animal. Además viola el principio de legalidad que exige que los tipos penales sean concretos específicos y no librados a la interpretación de una autoridad (autoridad competente dice el texto, pero ¿que autoridad competente?) o riesgo en la salud (¿quién determinara esto? ¿Un veterinario? ¿Quién designa a ese veterinario? ¿Quién lo controlaría? O en caso de emergencia climática. ¿significa esto entonces que ante un riesgo ambiental los animales deberían dejarse morir?). Todas estas aristas representan un franco retroceso en la protección de los animales no humanos. El proyecto de reforma está, además, en franca consonancia con los grandes intereses industriales y corporativos."



La experimentación con animales pretende seguir siendo legal

Por su parte, las letradas animalistas Bárbara y Luana, conocidas como las "hermanas Morgan", integrantes de la organizacion CPCA (centro de prevencion de crueldad animal) y miembros del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mar del plata, critican que la reforma "ha omitido la prohibicion de la traccion a sangre y de la experimentacion; sobre estos temas se han conservado los articulos originales de la ley 14346 que lejos de prohibir las regulan. Y esto fue asi por la presion ejercida por los grupos que estan interesados en que estos delitos queden impunes. Con ingerencia de organizaciones internacionales que, en el caso de la experimentacion, en países del primer mundo vieron limitada la posibilidad de experimentar en animales no humanos y estan buscando dónde poder llevar a cabo su macabra industria sin consecuencias; lo mismo ocurre con la traccion a sangre, un negocio economico para organizaciones internacionales como para personajes locales que se lucran con la explotacion animal. Por otro lado es un dictamen viciado de errores de tecnica legislativa que sumado a todas las desafortunadas modificaciones y agregados bienestaristas y regulacionistas significa un serio retroceso que no solo atenta sino que de ser aprobada la modificacion, nos dejara sin las herramientas con las que contábamos para defender a los animales no humanos y gracias a las cuales se ha logrado jurisprudencia importantisima en la materia de proteccion de los sin voz. Nuestra vieja Ley 14346, a pesar de sus falencias, de su naturaleza bienestarista y antropocentrica, es la que nos permitio trabajar en pos de los ANH, por la cual se logro la jurisprudencia que hoy tenemos y de la que estamos orgullosos. La modificacion realizada a la misma es un atentado a la vida y dignidad de los animales no humanos, una tomada de pelo, una burla hacia quienes trabajamos y damos nuestra vida por ellos."



"La convocatoria del 7 de Agosto -nos dice Eliana Couso- muestra una sociedad agotada por el acoso de las mafias que se esconden tras la pobreza para cumplimentar sus planes. Hablamos del clamor popular por el fin de la tracción a sangre, el cual se pretendió esconder bajo la alfombra en las discusiones y posterior dictamen por la reforma de la ley 14.346 contra el maltrato animal". Couso es Presidenta de ALUISA y conductora del espacio radiofónico "La Voz Animal" en Radio Cut. Prosigue: "Varios sectores acomodaticios: legisladores, ongs locales y extranjeras pensaron que podrían salirse con la suya y silenciar la voz de los caballos VÍCTIMAS de la tracción a sangre ilusionando a la opinión pública con el famoso “aumento de penas”... pero esto no fue así ya que nuestra comunidad ha madurado lo suficiente como para consentir que la TAS siga siendo regulada. Solo la publicación que realizó ALUISA en una sola de sus redes sociales denunciando estos hechos, logró casi 4000 compartidos. Además 400.000 seguidores en el conjunto de nuestras redes no están dispuestos a aceptar que se sigan explotando caballos hasta su muerte, tortura mediante porque nuestra dirigencia política le teme a los mafiosos: los bolseros, los repartidores de los planes sociales y los cuatreros, solo por nombrar a algunos.



>>En el día de ayer, en la localidad de Avellaneda, una de nuestras voluntarias fue amendrentada por líderes de las estructuras corruptas que dicen defender a los carreros, en plena comisaría, a la vista de todos. Arrojando botellazos y rodeados de abogados y llevando niños como escudos humanos, se salieron con la suya y el fiscal les devolvió el animal. La corrupción mata.



Cómo conclusion, el oficialismo se encuentra en una encrucijada: pretendió generarse buena prensa en año electoral abordando el tema del maltrato animal, pero al querer invisibilizar a los caballos de la tracción a sangre digamos que le salió el tiro por la culata." Eliana Couso culmina con un llamado a la protesta: "Les pedimos que nos acompañen, a ser su voz el 7 de agosto. La crueldad NO se regula. Se PROHÍBE."



Acuarios y otros circos con seres explotados

Todos los animales quedan desatendidos con esta reforma, una de las fundadoras de Activistas Animalistas de la Costa -conocidos por su incansable protesta para la liberación de la orca Kshamenk-, Mary Pérez, complementa: "Desde la Provincia de Bs As, Activistas Animalistas de La Costa viajarán a Capital, en especial representación de los animales marinos que se encuentran en cautiverio en los “circos marinos”: Aquarium Mar del Plata y Mundo Marino.



El dictamen de la reforma de la Ley 14.346 hace mención a la prohibición de circos con animales, dejando abierta a la decisión de un juez considerar o no espectáculos circenses a los shows de orca, delfines, lobos marinos, focas, etc., realizado en un OCEANARIO bajo excusas educativas y de conservación.



El artículo debería incorporar la prohibición de toda exhibición de animales en acuarios, oceanarios, zoológicos, granjas “educativas” existentes, y adecuar su clausura según disposiciones y plazos establecidos por la autoridad de aplicación.



Los animales marinos, los olvidados, los capturados, víctimas también de toda clase de abusos y humillación, tienen el derecho a ser considerados en el Congreso de la Nación ante la reforma de una Ley argentina que promete ampliación de los mismos, ante una sociedad que los demanda.



Exigimos una ley que responda a la necesidad de los habitantes marinos ANH de la Nación (que según últimos estudios geográficos realizados por el conicef) la costa marítima argentina mide 6.816 km.



Queremos derechos para los animales en todo el territorio argentino, a lo largo y ancho del país."



El Congreso de la Nación Argentina el día 7 tendrá Voz Animal

Multitudinaria, se ve claro, será esta protesta, por lo expuesto por tantas voces acreditadas.



Sobre la Marcha, consultada una de sus organizadoras, Alejandra González, creadora del espacio en red "NO AL DICTAMEN DE LA 14346", SÍ O SÍ TODOS EN EL CONGRESO!, resume:



"Desde hace muchos años gran parte de la sociedad argentina alza la voz por “los sin voz”. Muchas son las problemáticas a encarar y resolver en este país, como fue el reciente caso de las carreras de perros, en las que se drogaban, castigaban y asesinaban animales con excusas que sólo evidencian, una vez más, la miseria humana.



Desgraciadamente falta prácticamente todo por hacer en Argentina en lo que se refiere a leyes que velen por la vida y los derechos de todos los animales, y que castiguen penalmente a quienes bajo excusas tales como tradición, ciencia, entretenimiento, cultura y educación continúan cosificándolos.



Dejando rotundamente expreso el rechazo al Dictamen de la Ley Nº 14.346, el cual intenta enmascarar la desidia de quienes gobiernan Argentina frente a las circunstancias lamentables y hasta aberrantes que a diario padecen los animales en dicho país, el 7 de Agosto de 2019 la sociedad argentina se manifestará en repudio a dicho dictamen y volverá, una vez más, a pedir por leyes que igualen la dignidad de la vida de todos los individuos, sea cual fuere su especie.



La mayor convocatoria se hará presente en las puertas del Congreso de la Nación, en Buenos Aires. Allí estarán no sólo quienes habiten en esa ciudad o sus cercanías, sino también allegados desde distintas y distantes localidades de todo el país, tales como Córdoba, Paraná y ciudades del Partido de la Costa, entre otras. Y dada la comprensible imposibilidad de traslado de tantas personas hasta la ciudad capital de Argentina, se harán ecos de este reclamo, claramente incansable hasta lograr su objetivo, en diversos puntos del país.



Gran parte de la Argentina quiere evolucionar y entiende que el camino es el respeto al prójimo. Por eso pide a sus gobernantes que actúen en consecuencia.



Cansados de pedir sin ser escuchados, angustiados por tantas muertes y violencia sobre miles de animales, frustrados por las reformas que no llegan ante circunstancias que nunca debieron haber ocurrido y que sin embargo siguen ocurriendo, se desplegarán banderas, se expondrán carteles, se corearán por megáfonos y a voz de cuello crudas verdades y pedidos de justicia, se mostrarán imágenes y fotografías de la realidad que duele, y se derramará pintura roja en las calles, una cascada de “sangre” que emulará la sangre derramada a diario de los animales.



Más de 150 asociaciones conforman y preparan la marcha.