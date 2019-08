Cómo proteger la piel de los más pequeños con el dúo fotoprotector de Mustela Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 15:30 h (CET) Laboratorios Expanscience ha diseñado los fotoprotectores Mustela Solares, de alta protección solar, para cuidar su delicada piel y proteger eficazmente a los pequeños frente a la radiación UVA y UVB Para poder disfrutar de unas vacaciones en familia de forma segura, toca proteger la piel de los bebés y los niños más que nunca. Por eso, Laboratorios Expanscience ha diseñado los fotoprotectores Mustela Solares, de alta protección solar, para cuidar su delicada piel y proteger eficazmente a los pequeños frente a la radiación UVA y UVB. No en vano, la protección solar está entre las principales preocupaciones de las mamás en España. Según un estudio realizado por Kantar Milward Brown para Mustela, en el que han participado 600 madres de niños de 0 a 2 años, 7 de cada 10 mamás aseguraban aplicar un buen protector solar a diario antes de salir de casa.

Perfecta para todo tipo de piel de los bebés y niños, la línea Mustela Solares cuenta con el dúo fotoprotector Leche Solar 300ML y Leche Solar Cara. Se trata de dos productos específicos de protección solar, sin perfume ni alcohol, que proporcionan una protección muy alta (SPF50 + UVB / UVA), al tiempo que garantizan una seguridad y tolerancia óptimas, clínicamente probadas bajo control dermatológico y pediátrico.

Ambos fotoprotectores destacan por estar enriquecidos con Perséose de Aguacate, activo natural obtenido por Laboratorios Expanscience a través de un canal de abastecimiento responsable bajo el control de la UEBT, que refuerza la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel. Asimismo, pueden utilizarse desde el nacimiento del bebé.

Por su textura fluida y untuosa, se aplican con facilidad sobre la piel y no dejan sensación pegajosa tras su aplicación. Además, son invisibles. Ambos productos son muy resistentes al agua, a la transpiración y al frotamiento de la toalla o el roce de la ropa. Protección en todas las circunstancias gracias a una doble resistencia al agua y a la arena. Sin olvidar que, a la vez que protegen del sol, ¡dejan la piel suave e hidratada!

