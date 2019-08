Herbalife Nutrition lanza su nuevo producto saludable Tri Blend Select Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 14:58 h (CET) Ingredientes naturales como el guisante, la quinoa y el lino componen este batido destinado a quienes piensan en su salud y bienestar Herbalife Nutrition ha lanzado el batido de proteínas vegano Tri Blend Select, con la intención de afianzar su presencia en el sector de la salud y el bienestar, un mercado con un fuerte crecimiento.

Tri Blend Select mezcla de forma única ingredientes como el guisante, la quinoa y el lino para crear un batido de proteínas premium que provee todos los aminoácidos esenciales en sus proporciones adecuadas. Con sabor excepcional y baja en azúcar, es una bebida 100% vegana, con ingredientes naturales que aumentan la cantidad de fibra, aportan vitamina C y siete minerales clave para una nutrición natural y de alto rendimiento.

Tri Blend Select, diluido en agua o en leche vegetal, permite incrementar la ingesta de proteína “verde” a mitad de la mañana o a mitad de la tarde como parte clave de una comida saludable o después de hacer ejercicio.

La bebida cumple con las expectativas de un creciente grupo de personas preocupadas por su bienestar físico y que están en la búsqueda constante de ingredientes naturales y con trazabilidad reconocida y fiable. Si bien se ha lanzado inicialmente en una única versión con sabor a banana, su variedad se ampliará este 2019.

“Desde Herbalife Nutrition, buscamos cubrir las necesidades de un sector cada vez más acelerado, como lo es la nutrición, con productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y que además tienen un delicioso sabor. Tri Blend Select nos ayuda a entrar en un ámbito importante como el de la salud y el bienestar, que factura alrededor de 100 billones de dólares en el mundo, dándoles a sus distribuidores la posibilidad de atraer a nuevos consumidores”, afirma la directora general de Herbalife Nutrition España, Tara López.

Tri Blend Select con sabor a banana está disponible en España desde el 5 de agosto de 2019.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como propósito hacer el mundo más saludable y feliz. La compañía tiene como misión la nutrición, cambiando la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visitar Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

