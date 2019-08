Se publica «Amus Vesem. El viaje de las almas», un libro sobre la reencarnación y el cuidado al planeta Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 14:46 h (CET) Francisco Guerrero ha escrito una novela que constituye un ejercicio reflexivo sobre las posibles vidas existentes en el universo y la responsabilidad humana sobre el deterioro terrestre Francisco Guerrero, nacido en México y residente en Bruselas, escribió esta novela a caballo entre dos ciudades: Madrid y Praga. En ella muestra todas las enseñanzas que el alma necesita para alcanzar un nivel de conocimiento pleno.

El argumento principal de la obra gira en torno a Martha, que recién fallecida, deberá comenzar su camino hacia su elevación de consciencia. En su travesía, irá conociendo las vidas existentes en los diferentes planetas para encontrar todo el conocimiento universal y poder llegar a ser un alma pura.

En Amus-Vesem. El viaje de las almas, se encuentra una enseñanza indispensable: la búsqueda de un objetivo común para unir las fuerzas de todos los seres humanos sin que existan límites políticos o geográficos. Porque de manera individual cada persona constituye una pequeña pieza en el entramado del universo, pero ser conscientes del vínculo existente como especie, desde la colectividad, eleva la fuerza. Así lo afirma el escritor:

"No podemos vernos solo como países con límites territoriales tomando decisiones distintas. Es decir de nada nos sirve que un pequeño país, por dar un ejemplo, Bélgica, cuide su medio ambiente cuando el resto de Europa con una mayor área territorial no lo hace. No tendría sentido, tienen que ser áreas geográficas completas".

El autor comparte, además, esa idea de que el amor hacia uno mismo es indispensable, a pesar de la superficialidad que rodea al ser humano. El amor propio se logra a través de la meditación, sobre todo cuando reina el caos —que parece ser el leimotiv del planeta—.

Para Francisco Guerrero, la intoxicación que se sufre desde una edad temprana con las verdades impuestas puede disolverse mediante el conocimiento y la lucha individual. Hace falta conocer la responsabilidad como seres que existen en el universo para trascender de lo puramente mundano.

El alma entraña una única y verdadera identidad. Es la parte más importante de la autenticidad como seres y lo que perdurará, para seguir avanzando, a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la que Francisco Guerrero hace hincapié en el aprendizaje metafísico a lo largo de cada uno de los siete capítulos que componen su obra.

Un libro breve, pero profundo, cargado de certeza, solidaridad y sabiduría. Solo alguien que cree en la vida desde la empatía y el amor al prójimo es capaz de escribir un libro como Amus-Vesem. El viaje de las almas. Su autor piensa en el «yo», en la humanidad, en el papel de la mujer dentro de la sociedad, en la esencia más pura del hombre. "¿Nos estamos dando la oportunidad conocernos como persona?", preguntará en un momento dado.

Con un lenguaje sereno, cercano y reflexivo, el autor se posiciona ante el lector para entablar una conversación profunda y sincera con él. Francisco Guerrero le brinda la oportunidad de hacer un ejercicio de introspección y concienciación hacia el cuidado del planeta y, por tanto, también de sí mismo.

"Actualmente vivimos una crisis medioambiental, que además, todavía no ha llegado a su punto extremo. Sin embargo, la gente, sobre todos los jóvenes, nos estamos levantando, estamos corriendo la voz para unirnos y así cambiar el rumbo que llevamos respecto al cuidado de nuestro planeta".

La publicación de Amus-Vesem.El viaje de las almas constituye una apuesta de buena lectura asegurada para aquellos que aman la vida y el aprendizaje continuo. Existen muchas otras vidas esperando en el cosmos, pero también la exigencia imperiosa de amar con intensidad la que se está viviendo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.