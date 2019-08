AleaSoft: La oferta de Portugal de 0,01470 €/kWh no es el precio de la energía fotovoltaica

En una breve conversación con PV Magazine, el Director General de AleaSoft, Antonio Delgado Rigal, ha comentado los resultados preliminares de la subasta solar de Portugal. Según él, aunque la subasta ha sido transparente, el precio final más bajo de 0,01470 €/kWh anunciado por el gobierno portugués no refleja los costes reales de la energía fotovoltaica y este precio ni siquiera es un indicador del precio futuro de la energía en el mercado eléctrico El gobierno portugués anunció el 30 de julio los resultados preliminares de la primera subasta de energía solar del país, y también reveló que se había presentado una oferta asombrosamente baja de 0,01470 €/kWh, que se convertiría en un récord mundial si se aceptara, con las ofertas promedio siendo de alrededor de 0,020 €/kWh.

Según Antonio Delgado Rigal, que es el Director General del proveedor español AleaSoft Energy Forecasting, sin embargo, el precio récord de 0,01470 €/kWh no refleja el precio de la energía fotovoltaica. En una breve entrevista con PV Magazine, explicó que este precio sería imposible para un proyecto sostenible no solo en Portugal, sino en cualquier otro lugar del mundo. "Este precio no existe en el mercado, y ni siquiera es un indicador del precio futuro de la energía en el mercado eléctrico", dijo. "Este es un precio proveniente de una subasta compleja, de la cual aún no conocemos todos los detalles".

Según él, por otro lado, los costes para la construcción de un plan solar no pueden justificar una oferta tan baja. "Nadie puede construir un parque solar y ofrecer este precio", afirmó. "Aunque ahora solo podemos especular, ya que aún no se conocen los detalles de la subasta, puedo decir que el precio de 0,01470 €/kWh puede ser un factor disuasivo, ya que puede evitar que nuevos participantes se unan a la carrera solar en Portugal", explicó. “No tengo la intención de ensombrecer la subasta, que fue absolutamente transparente. No estamos cuestionando los resultados de la subasta, quiero ser claro al respecto”, afirmó también.

"La subasta, sin embargo, puede incluir algunas condiciones que aún no conocemos, que pueden haber hecho posible tal oferta", agregó Delgado, al tiempo que enfatiza que el postor detrás de la oferta puede tener sus propios recursos financieros y no necesitar asegurar financiamiento. "Esto podría tener alguna contrapartida en algún sentido, desde el punto de vista de asegurar las cuotas de mercado, por ejemplo", dijo también.

Posible impacto negativo en el mercado de PPA

Delgado también cree que este récord mundial puede tener algunas consecuencias negativas para el floreciente del mercado de PPA en la Península Ibérica. “Estos precios son un desincentivo para varios inversores que esperan precios mucho más altos para los PPA bilaterales vinculados a parques solares”, dijo. “Estos precios son aparentemente buenas noticias porque se trata de energía limpia, pero son negativos para inversores, desarrolladores y nuevos participantes en el mercado. Por supuesto, las compañías de energía intensiva, después de esta subasta, pedirán comprar energía a alrededor de 0,020 €/kWh y los PPA a 0,040 €/kWh serán más difíciles de asegurar”. Según él, por otro lado, todos los PPA recientemente firmados en España están muy por encima del umbral de 0,030 €/kWh. “Sin embargo, el resultado de la subasta no debería generar falsas expectativas, no se puede comprar un Rolex de oro a 100 €”, afirmó.

Según Delgado, por otro lado, los precios de la electricidad ahora están en aumento y pueden aumentar aún más en el futuro. En el Nord Pool los precios son los más altos jamás registrados. Hace un año, comprar en este mercado era muy barato. También en España, los precios siguen subiendo debido al aumento en el precio de la emisión de CO2.

Más detalles de la subasta

El periódico financiero portugués Dinheiro vivo ha revelado más detalles de los resultados de la subasta. Se informó que se asignaron alrededor de 1,15 GW de capacidad de generación solar, por debajo de los 1,4 GW planificados. De la capacidad asignada, informó el periódico, 862 MW fueron para proyectos con una tarifa fija, mientras que los 288 MW restantes se destinaron a proyectos que ofertaron una tarifa variable.

El artículo agrega que la compañía eléctrica española Iberdrola y el productor de energía independiente francés Akuo Energy fueron los mayores ganadores de la subasta, este último con la mayor cantidad de capacidad asignada, con 370 MW, y con la empresa española asegurando la mayoría de los proyectos: siete de los 22 asignados. El artículo también informó que las compañías energéticas portuguesas, incluidas EDP y Galp, se encontraban entre los postores que no lograron asegurar capacidad de generación alguna.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace:

https://aleasoft.com/es/entrevista-pv-magazine-antonio-delgado-rigal-director-general-aleasoft/