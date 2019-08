Segundo trimestre respaldado por un sólido negocio industrial - Ajuste de las previsiones para 2019

Segundo trimestre de 2019 con una mejora del margen EBIT antes de efectos especiales pese a la disminución del volumen de negocios (a tipo de cambio constante). La División Industrial se mantiene fuerte, Automotive OEM está bajo presión debido a las difíciles condiciones del mercado. Cash flow disponible positivo (antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones) en el segundo trimestre. Se ajustan las previsiones del Grupo y de las Divisiones para 2019 Schaeffler, proveedor mundial de los sectores de automoción e industrial, ha publicado los resultados preliminares para el segundo trimestre de 2019 y ha anunciado un ajuste de las previsiones del Grupo Schaeffler y sus divisiones para todo el ejercicio 2019.

El Grupo Schaeffler cuenta actualmente con una disminución de la producción mundial de automóviles de un 4% en 2019. El 19 de febrero de 2019, el Grupo Schaeffler preveía un descenso del 1%. Este deterioro de las condiciones del mercado para la División Automotive OEM del Grupo, en particular en China y Europa, desde principios de año, y los efectos de volumen asociados requieren un ajuste de las previsiones para todo el ejercicio 2019. Por otra parte, la menor demanda de algunas de las principales cuentas de Automotive Aftermarket ha comportado una revisión a la baja de las previsiones del volumen de negocios de esta División, mientras una demanda superior a la esperada en algunos sectores de la División Industrial ha llevado a una revisión al alza.

''El entorno del mercado para el resto del año se sigue caracterizando por la incertidumbre'', ha comentado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. ''A principios de año preveíamos un descenso del mercado del 1% en el negocio de automoción. Actualmente esperamos un descenso del mercado del 4%, lo que significa que debemos ajustar nuestras previsiones de crecimiento y beneficios. Sin embargo, nos esforzaremos por alcanzar el rango superior de las nuevas previsiones de márgenes a nivel de Grupo''.

Resultados del Grupo Schaeffler para el segundo trimestre de 2019

En base a los resultados preliminares, el Grupo Schaeffler ha generado durante el segundo trimestre un volumen de negocios de aproximadamente 3.604 millones de euros (ejercicio anterior: 3.641 millones de euros) y unos beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de 253 millones de euros (ejercicio anterior: 382 millones de euros). En términos de tipo de cambio constante, el volumen de negocios del Grupo ha descendido un 2% en el segundo trimestre. En el segundo trimestre de 2019, el margen EBIT del Grupo antes de efectos especiales se ha situado en 284 millones de euros (ejercicio anterior: 404 millones de euros), lo que corresponde a un margen EBIT antes de efectos especiales del 7,9% (ejercicio anterior: 11,1%; primer trimestre de 2019: 7,5%). El cash flow disponible del Grupo Schaeffler en el segundo trimestre antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones ha ascendido a 6 millones de euros (ejercicio anterior: menos 5 millones de euros; primer trimestre de 2019: menos 235 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante el segundo trimestre han ascendido a un valor de 221 millones de euros (ejercicio anterior: 289 millones de euros), lo que representa un ratio CAPEX (las inversiones de capital como porcentaje del volumen de negocios consolidado del Grupo) de un 6,1% (ejercicio anterior: 7,9%; primer trimestre de 2019: 10,3%).

''A pesar del difícil entorno del mercado, con un volumen de negocios inferior al esperado, hemos mejorado nuestro margen EBIT en comparación con el trimestre anterior. Además, el valor positivo del cash flow disponible del segundo trimestre y la reducción del ratio CAPEX respecto al ratio del volumen de negocios muestran que nuestras medidas para optimizar la eficiencia del capital empiezan a dar resultados'', ha subrayado Klaus Rosenfeld.

Resultados por divisiones del segundo trimestre de 2019

A continuación se indican los resultados del segundo trimestre y de los seis primeros meses del ejercicio de las tres divisiones del Grupo:

A pesar de un entorno de mercado que sigue siendo muy exigente, la división Automotive OEM ha superado significativamente la producción mundial de automóviles en aproximadamente un 3,3% durante el segundo trimestre. Esto se debe principalmente a los resultados positivos en la región Américas. En el segundo trimestre, el área de negocio de e-Movilidad del Grupo ha conseguido cerrar un contrato por valor de 1.100 millones de euros con un fabricante premium mundial relacionado con la producción de motores eléctricos. Además, el programa de eficiencia RACE de la división, lanzado a principios de año, actualmente se encuentra en su primera fase de implementación.

Los resultados de la División Automotive Aftermarket se han visto afectados por una débil demanda en la región Europa, debido en parte a las correcciones de inventario de determinadas grandes cuentas tanto en el Aftermarket independiente como en los segmentos OES. A pesar del descenso del volumen de negocios, en el segundo trimestre la división todavía ha alcanzado un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,7%, que se encuentra en el rango de las previsiones para todo el ejercicio.

La División Industrial ha vuelto a lograr un sólido volumen de negocios y un crecimiento del EBIT en las cuatro regiones. Este resultado se ha visto impulsado principalmente por la región Greater China, donde el Grupo ha alcanzado un crecimiento del volumen de negocios del 23% a tipo de cambio constante en el segundo trimestre. El crecimiento ha sido especialmente acusado en los sectores eólico, de materias primas y del ferrocarril.

''Seguimos avanzando en la transformación de nuestro negocio de Automotive OEM'', ha comentado Klaus Rosenfeld. ''Como parte de este proceso, estamos actualizando nuestra oferta de productos y servicios para orientarla mejor en el futuro. El nuevo pedido por un valor superior a los 1.000 millones de euros conseguido por nuestra división de negocio de e-Movilidad demuestra que vamos por buen camino. Al mismo tiempo, continuamos trabajando en los retos estructurales internos de la división''.

El Grupo Schaeffler ha iniciado programas de eficiencia similares en sus Divisiones Industrial y Automotive Aftermarket. El Grupo proporcionará los detalles de estos tres programas en el Capital Markets Day de este año, el 11 de septiembre.

Nuevas previsiones para 2019

Partiendo de las cifras preliminares, el Grupo Schaeffler prevé ahora un aumento del volumen de negocios de menos 1 al 1% (anteriormente del 1 al 3%) a un tipo de cambio constante para 2019, un margen EBIT antes de efectos especiales del 7 al 8% (anteriormente del 8 al 9%) y un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de 350 a 400 millones de euros (anteriormente de aproximadamente 400 millones de euros). A continuación se indican las previsiones adaptadas para cada una de las divisiones:

Como estaba previsto, el Grupo Schaeffler publicará su informe provisional del segundo trimestre de 2019 el 6 de agosto de 2019. Se realizará una convocatoria con analistas e inversores a las 10 horas de la mañana CET.

