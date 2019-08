Reclamación de Vuelos volverá a hacer frente a las malas prácticas de las aerolíneas en 2019

Cuando Ryanair, Vueling y otras aerolíneas low cost venden más pasajes que asientos disponibles, ¿qué pueden hacer los afectados para defenderse? La plataforma Reclamación de Vuelos tramita 25.000 reclamaciones al año en respuesta a las malas prácticas de las compañías aéreas Reclamar una indemnización por overbooking en un vuelo ¿en 1 minuto? La plataforma Reclamación de Vuelos ha logrado simplificar el proceso de presentar una reclamación online, tradicionalmente molesto y costoso para los pasajeros afectados por cancelación de vuelos, equipaje perdido y especialmente por overbooking, que aumentan de forma exponencial durante los meses de verano.

Según datos de AENA, los casos de pasajeros víctimas de overbooking, cancelaciones y otras incidencias crecen a un ritmo del 10% anual. A pesar de su mala prensa y del daño que ocasiona a los clientes de compañías aéreas, el overbooking es una práctica legal, avalada por el Reglamento CE nº 261/2004 de la Unión Europea.

Sin embargo, cuando la venta de billetes para un vuelo determinado supera las plazas disponibles, al pasajero se le puede denegar el embarque, una injusticia en toda regla, para la que existe una defensa: presentar una reclamación formal.

"¿Realmente tengo derecho a reclamar?". Esta es una pregunta recurrente entre los afectados, consecuencia de la desinformación existente sobre los derechos de los pasajeros. Desde Reclamación de Vuelos, plataforma especializada en la defensa de los clientes de aerolíneas, responden afirmativamente.

Este bufete de abogados recuerda que las posibles indemnizaciones se mueven en un mínimo de 250 euros y un máximo de 600 euros + gastos y daños y perjuicios. Además, reclamar sin adelantar dinero, con un elevado porcentaje de éxito y por vía telemática.

¿Olvidar el daño sufrido o reclamar hasta 600 euros? Reclamación de Vuelos se lo pone fácil a los afectados

Aunque una parte de los afectados prefieren ‘hacer la vista gorda’ en lugar de exigir sus derechos, cada vez son más los clientes de compañías aéreas que deciden presentar una reclamación de vuelo por overbooking. Este proceso es fácil, cómodo y rápido a través de la plataforma Reclamación de Vuelos, donde los usuarios pueden acceder a su formulario en pocos clicks.

En primer lugar, deben indicar su nombre, apellidos, teléfono y dirección de correo electrónico, detallando después el número del vuelo (incluyendo los correspondientes a las escalas en el caso de que no fuera un vuelo directo) y explicando el motivo de la reclamación.

Posteriormente los abogados de www.reclamaciondevuelos.com estudiarán el caso en profundidad y si el afectado tiene derecho a una indemnización, se le solicitará la confirmación para comenzar el proceso de reclamación, del que se le mantendrá informado en todo momento.

Desde su fundación en 2013, la plataforma ha sabido destacarse por la efectividad de sus servicios, con porcentajes de éxito del 98% en contraste con el 5% de reclamaciones tramitadas independientemente por los propios pasajeros que alcanzan su objetivo.

Sus abogados, además, han convertido la satisfacción de sus clientes en su mejor carta de presentación, pues Reclamación de Vuelos sólo cobra si los afectados ganan el caso. Este y otros valores ayudan a entender por qué miles de usuarios confían en esta plataforma especializada en reclamaciones de vuelos.

Acerca de Reclamación de Vuelos

Reclamación de Vuelos es una plataforma especializada en reclamar por pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones, overbooking y equipaje. Fundada en 2013 en Bilbao, en la actualidad, tiene presencia internacional. La plataforma, que cuenta con 98% de casos de éxito, trabaja bajo el principio "no win no fee" por lo que si no ganan no hay coste. De esta manera hacen que reclamar sea fácil, cómodo y efectivo.