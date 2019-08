"Summy" es el nombre de la nueva franquicia que revolucionará el sector de las yogurterías Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 13:06 h (CET) La marca española planea renovar y cambiar el concepto de la yogurtería tradicional, convirtiendo sus locales en una auténtica experiencia para el cliente Summy es el nuevo concepto de franquicia de vocación natural que se lanza a su expansión nacional de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting. La enseña revoluciona el sector de las yogurterías uniendo el helado tradicional y el mejor yogurt natural helado, pero con cafetería y repostería de alta calidad. Siendo su valor diferencial apostar por un producto atemporal, saludable, y que se puede disfrutar durante todo el año. Pero esta no es la única novedad por la que apuesta Summy, ya que su proyecto se forja en un espacio en el que la sostenibilidad, la diferencia y la diversidad son fundamentales.

En palabras de su fundador, Antonio Sandoval: “Summy posee un importante y valioso componente personal, que engloba y marca de carácter a todo el proyecto. Summy se crea, nace y vive con el firme propósito de dar vida, alegría, bienestar y futuro a todos aquellos que deseen formar parte de él, y estos valores, son los que impregnan todas las relaciones de Summy, tanto internas como externas.” Y es que Summy es un proyecto en memoria de una niña muy especial que da nombre a la marca y que hace de esta franquicia una experiencia única para todos.

Summy conoce perfectamente las necesidades del mercado actual, por ello, prima la innovación y el desarrollo en el ámbito alimenticio, al tiempo que se brinda al consumidor calidad, diversidad y compromiso. Los productos ofertados por la marca son saludables, personalizables e innovadores, además de respetar y proteger el compromiso social y medioambiental adquirido por la enseña, fundamental hoy en día para todos.

Toda esta experiencia se recoge en puntos de venta accesibles, diferentes y divertidos, al tiempo que la comunicación y locales de la marca están adecuados para personas discapacitadas. La estrategia llevada a cabo por Summy apuesta por la estimulación de los sentidos y las emociones del consumidor, en dar vida a la enseña por medio de experiencias únicas y auténticas que tienen lugar en sus espacios.

El equipo de Summy está formado por perfiles altamente cualificados, conocedores del mercado, la competencia y el producto. Summy presenta un concepto de franquicia muy competitivo, sustentado en un variado abanico de producto y orientado a que el consumidor pueda disfrutar de la experiencia, ya no solo por el producto en sí y su variedad, sino por el de un espacio 100% adaptable a cualquier necesidad física y/o limitación.

Franquicia Summy

Formar parte de Summy une el espíritu emprendedor con un modelo de negocio de éxito que potencia los valores de calidad del producto, la atención personalizada y un servicio profesional. Con la vocación de hacer llegar al consumidor un universo de ideas que reflejan una forma de entender el mundo, Summy es una experiencia completa para todos.

Summy es saber, conexión, momentos y experiencias, productos de alta calidad, historias, vivencias, y sobre todo sentidos.

Para más información sobre la franquicia, ponerse en contacto con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, que ayudará en todo lo que se necesite.

Información:

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

