El Hotel Esquirol propone una ruta con BTT eléctrica bordeando Gorges del Segre

lunes, 5 de agosto de 2019, 12:22 h (CET) El hotel organiza diferentes rutas de BTT eléctricas para recorrer los diferentes parajes que ofrece la Cerdanya Las bicicletas eléctricas son una de las tendencias en el mercado ciclista. Así se desprende de los datos del Informe anual de mercado ‘El sector de la bicicleta en cifras 2018’, realizado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), que cifra el crecimiento de las ebikes durante el pasado año en nada menos que un 54,5%, superando las unidades vendidas de bicicletas de carretera y muy cerca de las bicicletas de ciudad.

Según la condición física del ciclista, del terreno o la distancia, la bicicleta eléctrica resulta más cómoda ya que permite recorrer más distancia e incluso subir cuestas, convirtiendo la actividad en una diversión. Es por ello que el auge de dicha modalidad ha provocado que diferentes establecimientos turísticos ofrezcan diferentes rutas con ebikes. Uno de ellos es el Hotel Esquirol, situado en Llívia, en la falda de los picos más altos del Pirineo Oriental, a tan sólo 2km de la frontera francesa.

El hotel organiza diferentes rutas de BTT eléctricas para recorrer los diferentes parajes que ofrece la Cerdanya. Una de ellas es la que recorre Gorges del Segre. La ruta de dificultad media, se inicia en Llívia, pasando por la localidad de Err, hasta llegar a los baños termales de Llo. A continuación, los ciclistas toman la pista que remonta el rio Segre, subiendo hasta el refugio de la Culassa. Desde ese punto, la ruta sigue hasta el Pla de la Creu situado a más de 2.000 metros de altitud. Finalmente el grupo desciende por pista dirección a Err, y ya en plano hasta llegar a Llívia. El recorrido de 33 km y 970m de desnivel positivo, se realiza en poco más de 3 horas. "La ruta es apta para cualquier persona que sepa ir en bicicleta, y quiera disfrutar de los maravillosos paisajes sque ofrece la zona. Gracias a las BTT eléctricas, personas con menor forma física pueden acceder sin problemas a este tipo de recorridos, convirtiendo las cuestas en un divertimento", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol.

El hotel aconseja de forma personalizada las mejores rutas, dependiendo del nivel del grupo. El alojamiento turístico de encarga del alquiler de la bicicleta y acompaña a los grupos con su guía, o si estos lo desean, pueden hacerlo por libre con el GPS que se les facilita. La reserva previa puede hacerse via e-mail, a través del portal web del Hotel Esquirol.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

