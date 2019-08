Los cuatro retos de la empresa ante el nuevo ecosistema digital según Hasten Group Comunicae

lunes, 5 de agosto de 2019, 11:06 h (CET) La transformación digital implica un cambio mentalidad y requiere reorganizar y adaptar los métodos de trabajo a las estrategias del nuevo ecosistema digital. Inversión e investigación, recursos humanos, comunicación digital y nuevas herramientas, e innovación y competencia, los 4 desafíos empresariales, según Hasten Group, a abordar en esta nueva era. Informa EKMB El proceso de Transformación Digital consiste en aplicar las competencias digitales y nuevas tecnologías a procesos, productos o activos de las empresas para mejorar su eficiencia y buscar nuevas oportunidades de expansión y diversificación. La Transformación Digital es más que digitalizar. Requiere de la reorganización y adaptación, de sus métodos de trabajos y estrategias al nuevo ecosistema digital en el que es tan relevante la supervivencia como la flexibilidad, el dinamismo, la innovación o la competitividad.

El miedo al cambio permanece de manera arraigada aún en muchas empresas retardando la adaptación y transformación de las mismas. Si bien la Transformación Digital se encuentra en su etapa de madurez y las compañías son más conscientes de su necesidad y del nuevo paradigma que implica una reforma integra del modelo de negocio. Dicha metamorfosis precisa de cambio de mentalidad cultural y de una transformación organizacional en todo el engranaje empresarial: procesos, productos, servicios, puntos de contacto con el cliente, modelo de negocio, personas, clientes, etc. La tecnología juega un papel clave en todos los departamentos y áreas de la empresa para cumplir con los objetivos, además aporta infinidad de ventajas al automatizar los procesos, romper las barreras espacio-tiempo, mejorar la comunicación, incrementar la eficiencia y minimizar el costo. Su implantación debe ser realizada por profesionales de manera paulatina y personalizada, cada empresa según sus necesidades particulares y ritmo marcado, transformandolas organizaciones y las personas que lo forman, incorporando mejoras en los procesos y ahorro de costes.

Las empresas deben enfrentarse a los siguientes retos: Inversión e investigación. Imprescindible que las empresas asuman la necesidad de investigar y modernizar sus estrategias y proyectos.

Recursos humanos: Es fundamental en este segundo reto, implicar a todo su capital humano, los trabajadores deben estar motivados. Las empresas necesitan plantillas de trabajadores cualificados capaces de resolver con agilidad sus tareas, de ahí que la formación continua sea un pilar básico. Especialistas y profesionales serán los encargados de enseñar el manejo y conocimiento de las nuevas herramientas. Los directivos, a su vez, asumirán un compromiso decidido ante las posibles adversidades y garantizan la continuación y materialización del proceso de transformación digital, si bien los profesionales contratados serán quienes pautarán todo el proceso.

Es fundamental en este segundo reto, implicar a todo su capital humano, los trabajadores deben estar motivados. Las empresas necesitan plantillas de trabajadores cualificados capaces de resolver con agilidad sus tareas, de ahí que la formación continua sea un pilar básico. Especialistas y profesionales serán los encargados de enseñar el manejo y conocimiento de las nuevas herramientas. Los directivos, a su vez, asumirán un compromiso decidido ante las posibles adversidades y garantizan la continuación y materialización del proceso de transformación digital, si bien los profesionales contratados serán quienes pautarán todo el proceso. Comunicación digital y nuevas herramientas de comunicación, adaptado a la empresa : Cada empresa llevará a cabo un proceso de digitalización personalizado, adaptado a sus necesidades, además de una progresiva incorporación de la comunicación digital, el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas o las Smart City. Las nuevas herramientas son claves para segmentar y trazar las estrategias de negocio.

: Cada empresa llevará a cabo un proceso de digitalización personalizado, adaptado a sus necesidades, además de una progresiva incorporación de la comunicación digital, el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas o las Smart City. Las nuevas herramientas son claves para segmentar y trazar las estrategias de negocio. Innovación constante y la competitividad permanente como último reto: Los cambios están a la orden del día, las actualizaciones continuas son un imperativo, la marca debe reconocerse una buena reputación abre puertas, innovación constante adaptada a las nuevas necesidades del cliente y del mercado al desarrollar una visión estratégica de 360º, así como capacidad de resiliencia, competitividad permanente en todos los procesos empresariales. En Hasten Group “nos encargamos de apoyar a nuestros clientes en este proceso de cambio, trabajamos bajo metodologías ágiles como el Design Thinking donde indagamos y cocreamos con los diferentes stakeholders para definir el roadmap priorizando el proceso del cambio antes de iniciar un cambio de procesos e incorporar nuevas tecnologías”. Las personas (empleados), son pieza clave en el proceso de cambio cultural, por ello el objetivo es empoderarlos y ponerlos en el centro; de esta forma, conseguiremos incrementar el Employer Branding. Cada vez son más las compañías que solicitan evolucionar sus aplicaciones a soluciones mas usables que permitan mejorar la experiencia de los empleados. No hay que olvidar que son los empleados las palancas claves del cambio", aseveran desde Hasten Group.

Hasten Group

Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo proteger la piel de los más pequeños con el dúo fotoprotector de Mustela En el Bronx y en Sant Cugat, involucrar a los padres es clave para el éxito escolar Todo lo necesario para construir una primera pecera, por Peceras.info Los beneficios de tomar vitaminas liposolubles, por vitaminasliposolubles.com Herbalife Nutrition lanza su nuevo producto saludable Tri Blend Select