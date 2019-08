Tres deportes perfectos para decir adiós al estrés este verano El 15 de agosto es el Día Mundial de la Relajación, una jornada excelente para poner en práctica ejercicios que ayudan a desconectar del estrés diario Redacción Siglo XXI

lunes, 5 de agosto de 2019, 11:13 h (CET) ¡Es hora de relajarse! El 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación y no se nos ocurre mejor momento para hacer una pausa y dedicar parte del día a realizar una actividad que nos haga desconectar del todo. Más allá de las técnicas del mindfulness y del yoga, existen otros deportes que también pueden conseguir que te evadas del mundo entero por unas horas: los que se practican en el agua. Y es que ¿a quién no le baja la tensión escuchar el sonido de las olas o disfrutar de un atardecer en el Mediterráneo? Sin duda, estar cerca del mar es el mejor antídoto natural contra el estrés. Por eso, te proponemos tres deportes que se practican en el agua con los que conseguirás quedarte en un estado de relajación total:



Stand Up Paddle

El estrés es una de las enfermedades del siglo XXI más extendidas en Occidente y por ello los expertos recomiendan actividades mindfulness para centrar la atención. El SUP es uno de los deportes indicados para reducir la carga de estrés diaria al focalizar todo el esfuerzo y el pensamiento en la propia actividad y evitar así pensamientos negativos. El poder estar encima del mar sobre una tabla y disfrutar de la paz que facilita el hecho de no estar rodeado de nada más, hará que tus pulsaciones bajen significativamente y que te invada una enorme sensación de paz. Si a esto le sumamos el hecho de hacerlo al atardecer, en un entorno privilegiado, la combinación resulta perfecta.



Schiller Bike

En los últimos años, la Schiller Bike, una bicicletas acuática que simula un catamarán ultraportátil, se ha reivindicado como una de las actividades más completas que permite disfrutar de una jornada en el mar, disfrutando de un entorno inigualable sin necesidad de prescindir del mar. Además podrás dejarte llevar y descubrir calas en las que reina la paz, y disfrutar de una larga pausa para respirar.



SUP Yoga

Esta nueva forma de practicar yoga en verano se realiza sobre una tabla más ancha que las que se utilizan para hacer surf y con mayor flotabilidad, permitiendo un mayor equilibrio para elaborar las posturas del Hatha Yoga. El objetivo es que el movimiento del agua se una a los propios gestos de cada uno, tratando de equilibrase y poder sentirse parte del agua. La filosofía principal de realizar esta disciplina es conectar con la naturaleza, el entorno y relajarse. Un deporte perfecto para celebrar el Día Mundial de la Relajación.

