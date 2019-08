El Atleti remonta con la cantera en México

El Atlético de Madrid remontó (1-2) a su 'hermano' mexicano Atlético de San Luis en el penúltimo amistoso de pretemporada, celebrado en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, una prueba dura por la garra del rival que resolvió la cantera en el segundo tiempo.



El equipo franquicia no quiso ser menos que el original. Los mexicanos, en buena conexión con su público, apretaron y mucho para igualar las fuerzas. Además, en un error atrás entre Felipe y Oblak, los locales se adelantaron pronto por medio de Nicolás Ibañez.



Con el resultado en contra, al Atleti le costó más si cabe meter mano a un rival que no tardó en apostar por meterse atrás y morder. De nuevo João Félix dejó sus destellos en la creación del juego rojiblanco, y con su conexión con Diego Costa.



El de Lagarto escenifica la gran puesta a punto de su equipo, con ritmo y potencia a estas alturas de agosto. Lemar y Trippier tuvieron las primeras llegadas por bandas, pero el conjunto mexicano también probó en varias ocasiones con disparos desde fuera del área.



En la presión arriba, los de San Luis Potosí encontraron premio a los 10 minutos en una mala cesión de Felipe y peor gestión de la misma de Oblak. Reyes disparó al palo y el rechace lo convirtió Ibáñez. El Atleti tuvo el empate en un larguero de Costa, pero los del 'Cholo' vivieron incómodos toda la primera parte, sin mucho uno contra uno ni velocidad para encontrar huecos.



Tras el descanso apretaron los madrileños, de nuevo con los balones filtrados por Félix como mayor peligro. Sin embargo, a la hora de encuentro llegó el carrusel de cambios, la entrada en tromba de la cantera. Los jóvenes demostraron que la base del Atleti tiene futuro y tiraron del carro hasta dar la vuelta al marcador.



Camello hizo el 1-1 en un remate de cabeza en el minuto 72 y Portales se marcó en propia un centro desde la banda izquierda. El San Luis no regaló el final y al joven Atleti le tocó trabajar para salvar el pleno de victorias de una pretemporada que marcha con buena nota y que terminará el 10 de agosto con la Juventus.