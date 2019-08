Puro Latino Fest 2019, la sensación del verano

Puro Latino Fest no pudo arrancar ayer mejor su segunda edición. Desde primeras horas de la tarde comenzaban a agolparse en las inmediaciones del nuevo recinto del festival, el amplísimo Polideportivo Municipal de El Puerto de Santa María, miles y miles de asistentes, en su mayoría jóvenes, deseosos de dar el pistoletazo de salida a la mayor fiesta del verano en Andalucía.



Un dj squad de primera, encabezado por Manuel 2Santos, Alex Aviño y Krlos Nieto, y con invitados como Saac Bailey, Batanero y Momart Djs (Ramón Rasso y Dani Crespo), caldearon el ambiente en las horas más tempranas. Hasta que saltó a escena un Maikel Delacalle dispuesto a merendarse al personal con su particular concepto del rap, bien calentito al ritmo del dancehall.



El gaditano Borja Rubio, que jugaba en casa, y la cubana -aunque afincada en EE.UU.- Diana Ela, demostraron que aunque sean jovencísimos tienen ya tablas suficientes para seducir nuestras caderas. Claro que el primero en romperlas bien rotas fue todo un clásico, Henry Méndez, que tiró también de clásicos -como "Rayos de sol" o "El tiburón"- para arrancar del público los primeros coros universales de la tarde.



El público comenzaba a sacudirse el calor y para ello nada mejor que doble dosis de buenas vibraciones, las que llegaron de la mano de los sevillanos D' La Crem, primero, y el canario Don Patricio, acompañado de sus paisanos Locoplaya. Novísima música urbana al 100% en ambos casos, y un hit inapelable en el caso de los segundos, "Contando lunares", sin duda una de las canciones del verano y que arrasó a lo largo y ancho de un recinto que ya aglutinaba a miles y miles y miles de personas.



Y llegó el momento de la noche. Rodeado de una gran expectación y no menos medidas de seguridad, subía al escenario Anuel AA, la estrella puertorriqueña que se ha convertido por méritos propios en todo un divo mundial. Claro que hasta los divos tienen su corazoncito, como demostró al subir junto a él a un niño del público, y con el que no dudó en marcarse un baile. Una instantánea para la, por ahora aun corta pero que promete ser bien larga, historia de Puro Latino Fest.



Antes y después de ese momentazo, Anuel AA ofreció un show imponente, vibrante de principio a fin, jalonado por un revientapistas tras otro. Y en el que el multitudinario público se volcó hasta la extenuación, coreando a pleno pulmón sus colaboraciones con Karol G -"Secreto" y "Culpable"- o con 6ix9ine -"Bebé"- o aquella canción que lanzó tras su paso por la cárcel, como él mismo recordó sobre el escenario, la poderosa "Brindemos".



Rodeado de una incombustible corte de bailarinas y una escenografía espectacular, apoyada en múltiples juegos de luminotecnia, el puertorriqueño arrasó como una tormenta llegada del trópico.









Tras este vendaval, la fiesta aun no cerraba sus puertas. Un atlético Pinto demostró estar en buenísima forma con un set tan breve como directo, casi un púgil que cambiaba los guantes de boxeo por las rimas y los directos a la mandíbula dirigiéndolos a nuestras caderas. No en vano sus dos bailarines no soltaron sus respectivas combas hasta que fue el mismísimo Pinto quien decidió pegarse unos saltos para terminar su show, levantando el aplauso del público.



Manuel Turizo no defraudó a sus múltiples seguidores. El colombiano continuó con la dulce condena del público del Puro Latino Fest, que no es otra que bailar y bailar. Claro que con canciones como "Una lady como tú", "Culpables", "Esperándote" o sus colaboraciones con Ozuna, "Vaina loca" y "Esclavo de tus besos", el colombiano lo tenía bien fácil.

El dj Álvaro Guerra y el youtuber Jose Peibol pusieron, bien entrada la madrugada ya, el broche final a una primera jornada del festival portuense, que se consolida como una de las citas más concurridas del Sur de nuestro país y en -sin duda alguna- la mayor fiesta del verano en la provincia de Cádiz.



Esta tarde de sábado, desde las 16.00 horas, segundo round que desde hace semanas cuelga el cartel de "no hay entradas". Con estrellas del calibre de Lérica, Justin Quiles, Farruko, Juan Magan, Karol G y Don Omar, entre otras.