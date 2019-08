Olvídate del pelo encrespado este verano

Llega el verano y con ello el temido encrespamiento de melenas, que como la mía, no sorportan la humedad de las zonas costeras.

Todos los años por estas fechas busco la mejor opción para hacerme un alisado, olvidarme del secador durante estos meses y conseguir controlar algo mi pelo en los días de playa y sol….

Los primeros alisados estaban ligados al formol, tanto el japonés como el brasileño utilizaban esta técnica, pero pronto se prohibió por la FDA norteamericana e incluso en Europa y España, donde la Agencia Española del Medicamento prohibió utlizar concentraciones elevadas de formaldehido (el máximo es 0,2%), así que muchos dejamos de utilizar este tratamiento.

En los últimos años la queratina ha sido la reina, pero en la aplicación de esta técnica también he visto de todo. Cuando se dejó de utilizar la queratina con formol, pasamos a ver que muchos centros te vendían la queratina como alisado tipo tabla, cuando en realidad se trataba de una simple hidratación, en algunos casos producían un alisado temporal, tan temporal que apenas aguantaban un lavado. Con la queratina la fibra del cabello se rellena, cierto, el cabello se trata desde su interior, pero reconozcamos que no siempre se elimina del todo el rizo, y en la mayoría de los casos no se consigue un alisado total, aunque indudablemente, todo depende del centro donde te lo apliquen.

Hoy os voy a hablar del último tratamiento de alisado que he probado hace unos días: T-LISS, de los laboratorios españoles KOSEI. Se trata de un tratamiento alisador y antiencrespamiento cuya composición química está libre de compuestos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud, digamos que ha pasado todos los controles de la Agencia Española del Medicamento y eso es una garantía.



T-LISS se activa gracias a la incorporación de sus ingredientes en el córtex del cabello junto al aporte de calor aplicado por la plancha.

Es un tratamiento exclusivamente de aplicación profesional, solo es posible aplicártelo en un centro especializado.

Ingredientes claves de T-LISS:

- 100% libre de formaldehido - Keratina: proteína esencial presente en el cabello - Derivado de cisteína: aminoácido presente en el cabello de forma natural - TLS active: Reacciona con los grupos amino presentes en la keratina del cabello, dando lugar a un alisado semipermanente. - Manteca de karité: nutre y da brillo al cabello proporcionando una protección extra. - Silanetriol: Protector termal, mejora la resistencia a la rotura del cabello, hidratante in and out capilar. - Panthenol: penetra en la fibra capilar y provoca un efecto reparador e hidratante de larga duración. El cabello se vuelve más sano y saludable. - Polímero W: Mejora el proceso de brushing con el producto aplicado en el cabello.

¿Cuáles son las ventajas del tratamiento T-LISS? 1. Permite recuperar el rizo a los 3-6 meses, siempre dependiendo claro está del tipo de cabello, estilo de vida y los productos utilizados. 2. Permite lavar el cabello inmediatamente después de realizar el tratamiento, no hace falta esperar. 3. Permite utilizar cualquier tipo de accesorio para sujetar el cabello: pinzas, clips, gomas, etc, 4. En cabellos muy rizados el tránsito entre el nuevo cabello rizado y el cabello liso no es tan evidente como en otros tratamientos de desriz.

¿A quién va dirigido? Cabellos lisos con encrespamiento o con tendencia a electrificarse

Cabellos ondulados con encrespamiento o exceso de volumen

Cabellos rizados con encrespamiento

Cabellos muy rizados

Aquí os dejo unas fotos del antes y después del tratamiento T-LISS:



FAQ’S

¿CUÁNTO DURA EL EFECTO DE T-LISS? La duración oscila entre 3-6 meses dependiendo de: -Tipo de cabello - Estilo de vida - Productos utilizados

¿SE PUEDE VOLVER A RECUPERAR EL RIZO SIN CORTAR EL CABELLO NI ESPERAR A QUE CREZCA? Sí, el cabello volverá a recuperar el rizo a partir de 3-5 meses progresivamente

¿ES UN TRATAMIENTO AGRESIVO COMO EL DE LOS DESRIZ CONVENCIONALES? No. El tratamiento de desriz es un tratamiento permanente. El tratamiento T-LISS es un tratamiento temporal, no agresivo para el cabello que consigue un acabado liso natural y con movimiento, al contrario del aspecto liso tabla del alisado definitivo, alisado japonés, alisado permanente y relajantes.

¿SE PUEDE APLICAR SOBRE CABELLO TEÑIDO, CON MECHAS, DECOLORADO? Sí, pero en los casos en los que el cabello esté muy dañado habrá que hacer un test previo. En los casos en los que el cabello se ha decolorado hasta casi el blanco, habrá que tener especial cuidado, ya que en algunos casos se ha visto que puede producirse una leve coloración naranja, por ello se recomienda realizar un test previo en un mechón.

¿SE PUEDE TEÑIR O APLICAR MECHAS EL MISMO DÍA DE REALIZAR EL TRATAMIENTO? SE recomienda lavar al menos una vez el cabello tras la realización del tratamiento antes de teñir o de aplicar mechas.

¿SE PUEDE PRODUCIR UN CAMBIO EN LA COLORACIÓN DEL CABELLO? En el caso de cabellos vírgenes no es normal observar ningún tipo de cambio en la coloración del cabello. En cabellos canosos o muy blancos se puede observar un ligero amarilleo del cabello. Si esto ocurre utilizar un matizador del color. En los cabellos teñidos con pigmentos rojos se puede producir un aclaramiento, dependerá de la porosidad del cabello. El pigmento se repone sin problemas mediante la tinción posterior.

¿SE REQUIERE UNA PLANCHA ESPECÍFICA PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO O SE DEBERÍA APLICAR CALOR SOBRE EL CABELLO A UNA TEMPERATURA DETERMINADA? No es necesaria una plancha específica, pero sí una que alcance entre 200-230ºC, muy importante para la activación del tratamiento. La temperatura mínima para realizar el tratamiento es de 200ºC. No utilizar temperaturas inferiores. Es por ello que en algunos tipos de cabello muy dañados no se pueda realizar el tratamiento, debido a que no es viable la utilización de temperaturas de trabajo tan altas.

¿SE PUEDE APLICAR SOBRE CABELLO TRATADO CON UN DESRIZ? Sí, pero habrá que hacer un test previo sobre un mechón para ver cómo reacciona la fibra capilar. Los tratamientos de desriz químico (a base de tioglicolato, alisado japonés o permanente), de hidróxido sódico (más conocidos como relaxer) dejan el pelo muy dañado, por lo que es recomendable realizar una prueba antes de realizar el tratamiento.

¿TIENE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO EN CASA? Sí, para un óptimo resultado del tratamiento se recomienda la combinación del Champú nutritivo y acondicionador T-LISS.

¿HAY QUE ESPERAR 72 H PARA LAVAR EL CABELLO DESPUÉS DE REALIZAR EL TRATAMIENTO CON T-LISS? No, a diferencia de otros tratamientos del mercado, el tratamiento T-LISS, permite el lavado inmediatamente después de realizar el tratamiento.

¿SE PUEDEN UTILIZAR ACCESORIOS PARA EL CABELLO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO? Sí, a diferencia de otros tratamientos del mercado, T-LISS permite la utilización de pinzas, clips, gomas, etc.

¿SE PUEDE HACER EL TRATAMIENTO A MUJERES EMBARAZADAS O MADRES LACTANTES? A pesar de ser un producto no tóxico, recomendamos no aplicarlo en el caso de embarazo o madre lactante.

¿SE PUEDE MOJAR EL CABELLO EN EL MAR O LA PISCINA? Sí, sólo que habrá que recomendar que se utilicen productos protectores y reparadores del cabello que nos ayuden a prolongar el tratamiento (tal como se recomendaría en el caso de cabellos tratados).

Para conocer los centros donde es posible aplicar el tratamineto T-LISS hay que contactar con los laboratorios KOSEI.