España no participará en la retirada de unos implantes mamarios ligados a un tipo de cáncer poco común Comunicae

viernes, 2 de agosto de 2019, 11:18 h (CET) En el año 2011, la Administración de Alimentos y Medicamentos identificó una posible relación entre los implantes mamarios y el desarrollo de una forma poco frecuente de cáncer que se confirma a día de hoy La mamoplastia de aumento o implante mamario es una de las cirugías solicitadas con más frecuencia y cuyas finalidades varían desde la reconstrucción de la mama hasta la corrección de defectos congénitos como la asimetría mamaria. En el caso de realizarse como cirugía estética de elección, su función varía desde el aumento, modificación de forma y textura de las mamas.

Existen dos tipos de implantes mamarios: uno lleno de solución salina y otro con silicona en gel líquido firme; ambos recubiertos por una capa de silicona pudiendo ser, según su textura, lisos o texturados.

La retirada en masa de los implantes mamarios fabricados por la farmacéutica Allergan se debe al descubrimiento de que este tipo de implante texturizado ocasionaría la aparición del linfoma anaplásico de células grandes (LACG), un tipo de cáncer muy poco común. Esta medida se inició en Estados Unidos donde la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pidió su retirada tras registrar casi 600 casos relacionados con dichos implantes, 33 de los cuales han terminado en fallecimientos por linfoma.

Sin embargo, esta medida no ha sido efectuada en España, ya que según informó el portal Reacción médica, la empresa farmacéutica decidió no retirar sus productos del mercado de forma voluntaria, dejando a voluntad de los organismos la retirada de los mismos mediante la suspensión de sus licencias tal y como se ha visto sucedido en otros países.

La aprensión a este tipo de consecuencias hace que cada día las técnicas quirúrgicas tiendan hacia métodos mínimamente invasivos. La demanda de terapias de belleza no invasivas está siendo la mayor tendencia en medicina estética en la actualidad. El aumento de mamas sin cirugía en Málaga, donde se encuentra uno de los pocos centros médicos andaluces capaces de ofertar este tipo de técnicas, está consiguiendo una gran importancia dentro del mundo del retoque estético abriéndose hueco entre las anticuadas técnicas tradicionales. La elevación y aumento de pecho sin cirugía de Málaga consiste en el injerto de la grasa propia obtenida mediante lipoaspirado y depurado consiguiendo aumentar así una o dos tallas aportando un aspecto natural, sin riesgo de rechazo ya que se trata de un autotransplante de tejidos.

