Un FP a distancia permitirá regularizar la situación de miles de monitores de gimnasio sin titulación

viernes, 2 de agosto de 2019, 11:02 h (CET) El grado superior en Acondicionamiento Físico online se adapta a las necesidades de aquellas personas que se encuentran trabajando. Instituto MEDAC es de los pocos centros que ofrece este título a distancia La FP a distancia es la solución para un problema surgido en el sector de los gimnasios. Las comunidades autónomas llevan varios años regulando escalonadamente la situación de los profesionales de espacios deportivos. Tras varias décadas de lagunas legales, en comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía, ejercer sin titulación oficial ha pasado de estar permitido a estar perseguido por la administración.

Según un estudio sectorial en la Comunidad de Madrid, el 40% de los instructores en gimnasios carecen de titulación oficial. Se trata de una cuestión no sólo laboral sino, sobre todo, de salud pública, puesto que existen ejercicios físicos que se realizan en los gimnasios que están contraindicados para ciertas dolencias. “Son cosas que un titulado en TAFAD o Acondicionamiento Físico online sí conoce, ya que se ha formado durante dos años para entender el contexto en el que se está desarrollando la actividad y tiene los recursos para adaptarlo a las necesidades del usuario”, explica Francisco Santana, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y director del instituto de formación profesional MEDAC.

La realidad es que las normativas autonómicas del deporte dan periodos de algunos años para que los profesionales regulen la situación. Una parte de estos profesionales pueden acceder a un certificado de profesionalidad si son capaces de demostrar varios centenares de horas trabajadas, previo estudio de un tribunal académico. Cada año, el número de participantes en este estudio está restringido y las especialidades en las que se pueden certificar son limitadas, lo cual no abarca todas las posibilidades de una instalación deportiva.

“Lo más idóneo, y que además te aporta un valor añadido, es estudiar el FP en Acondicionamiento Físico, y especialmente mientras trabajan, estudiar Acondicionamiento Físico online. Vendría a ser un curso de entrenador personal online homologado, con la diferencia de que es una formación más completa, actualizada, adaptada al mercado laboral, que te habilita para desempeñarte en diferentes instalaciones deportivas cumpliendo las exigencias legales”, indica Santana. “Al menos en nuestro caso, que ya hemos sido premiados por nuestro método de FP a distancia, puedes estudiarlo con las máximas facilidades, contenidos adaptados, videotutoriales y mentorización por tutores online”.

Asimismo, el título de TSEAS, el más parecido al antiguo TAFAD, también entraría dentro de lo que las normativas autonómicas están exigiendo para los profesionales que trabajen en gimnasios. “El FP en Acondicionamiento Físico es el que está más adaptado al trabajo de entrenador personal e instructor de actividades dirigidas, pero la Ley habla de todos los graduados superiores en deporte”, matiza el director de MEDAC.

Por el momento, Instituto MEDAC es de los pocos centros que cuenta con los grados superiores de deporte a distancia. “Venimos avalados por muchos años de la modalidad presencial, y ahora pasamos a ofrecerlo online con una metodología adaptada donde prima la práctica sobre la teoría, con contenidos que se pueden entender. Estudiar a distancia en MEDAC no es eso de empaparse con manuales, sino con temarios bien definidos y con el apoyo de nuestro profesorado”, resalta Santana.

