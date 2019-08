Fracaso estrepitoso

Este fracaso al que hemos llegado en España no solamente en el orden político, también social, económico con una deuda impagable, familiar y también religioso, tiene su origen en la trayectoria que sigue Occidente, han eliminado a Dios de la sociedad y pretender hacerla según sus planes que son maquiavélicos, infernales. Pero un ser humano que no sea creyente y rechace la existencia de un Ser Todopoderoso como autor de todo lo creado , es un ser gravemente enfermo, pues el ser humano es espiritual, dotado de inteligencia y voluntad, hecho a imagen y semejanza de Dios, y si rechaza esa existencia de un Ser Todopoderoso, se está asemejando a los animales irracionales, los cuales siguen invariablemente la ley natural. Se habla de valores, de cultura europea, de derechos humanos, de igualdad, etc., mientras han establecido unas leyes inicuas, perversas, criminales; asesinan a millones de los seres humanos mediante el aborto y ¡¡¡comercializan los miembros de sus víctimas!!!, destrozan la familia, la juventud esta educada en un libertinaje asombroso, etc. Al quitar a Dios y poner al hombre en su lugar no solamente en el orden social también religioso, nos ha llevado a esta situación de corrupción y caos total fabricada astutamente por Satanás astuto y taimado.



Esto es el preludio del final de esta era y comienzo de una nueva. Ya se comienza a ver la Luz, que un resto aún pequeño pero creciente, va esparciendo por el mundo y que será el inicio de una nueva sociedad. No podemos perder la esperanza, no podemos caer en el desánimo que es lo que pretende Satanás, la victoria es de nuestro Dios que hizo el cielo y la tierra.