L´ INQUIETUDE de Bluevert, los productos cosméticos que necesita la piel este verano

viernes, 2 de agosto de 2019, 10:22 h (CET) La gama productos de Alta Cosmética de la línea L´INQUIETUDE de Bluevert son un Must en la rutina diaria de las pieles más jóvenes este verano La piel es un órgano muy sensible a las agresiones externas y necesita que la mimemos y cuidemos. Opacidad, tonos desiguales o manchas, pérdida de elasticidad y firmeza son solo algunos de estos primeros signos de envejecimiento. Cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de envejecimiento la gama productos de Alta Cosmética de la línea L´INQUIETUDE de Bluevert son la respuesta ideal para combatirlos.

Además, durante el verano la piel está sobre expuesta a los efectos dañinos del sol que son provocados por la radiación UV. La radiación UVA es la que provoca las arrugas y es la más peligrosa porque no causa dolor pero tiene un alto grado de penetración en la piel. El exceso de radiación provoca un envejecimiento acelerado de la piel y puede ser el causante de enfermedades pigmentarias a largo plazo. Los expertos consideran que tres cuartas partes del envejecimiento que experimenta la piel es debido a factores externos, de los cuales el más importante es el sol.

La piel tiene maneras de prevenir de forma natural dichos daños. Esta se despoja de forma natural de las células muertas y estas son reemplazadas por nuevas células. La piel se pela para volver a su normalidad pasados unos días.

A medida que pasan los años este proceso de reparación es más complejo y el daño que provocan los rayos UV puede perjudicar a la piel y a los tejidos subyacentes. Además, el sol puede causar daños al ADN y cambios en las células haciendo que estas crezcan y se dividan más rápidamente.

Es por ello que es necesario proteger la piel y tomar el sol con moderación. Después de una exposición al sol lo ideal es nutrir la piel adecuadamente. L´INQUIETUDE de Bluevert cuenta con 5 productos para tratar el estrés oxidativo y las líneas de expresión. Los productos son; la Mousse Nettoyante Marine Clarifiante, la Lotion Marine Révelatrice, el Sérum Initiatique Jeunesse, la Crème Prévention Suprême yel Contour Des Yeux Revitalisant.

La Chlorella Marina es el ingrediente principal de esta gama de productos naturales que ayudan a mantener una piel más joven y resplandeciente. Otro de los pilares fundamentales de la formulación de estos productos es el Plasmarine™, un complejo patentado y formulado a partir de microalgas marinas con resultados comprobados en cicatrización, regeneración, antiedad, blanqueante, rosácea, cuperosis y dermatitis seborreica. Su potente concentración a base de microalgas marinas hace de él un activo único e innovador en el sector cosmético que es capaz de reparar el daño celular y luchar contra el envejecimiento en tiempo récord.

