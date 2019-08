Unas vacaciones diferentes en camper, por Bycamper

Viajar con todo lo necesario para el alojamiento y dedicarse solo a disfrutar es lo que buscan quienes organizan sus vacaciones con furgonetas camperizadas. Bycamper, empresa líder de alquiler de furgonetas camperizadas, desvela las claves de esta actual forma de viajar Subir a una furgoneta y viajar sin estar pendiente de horarios, reservas o destinos. Esta es la libertad que ofrece viajar en una camper, un vehículo adaptado para poder hacer lo mismo que en casa, un hotel o un apartamento, como comer o pasar la noche. Sin horas de comida, pudiendo hacer todos los cambios que se quieran en la ruta e incluso ahorrando dinero.

Desde Bycamper, empresa de alquiler de furgonetas camperizadas, dan algunas ideas para pasar las mejores vacaciones en pareja, familia o con amigos.

España, un lugar con gran potencial

Aunque está ganando adeptos con fuerza, la verdad es que España es un país en el que todavía hay poca afición a viajar en camper o caravana. Al menos entre la población autóctona, porque cada año vienen decenas de miles de personas a disfrutar de sus paisajes, espacios naturales y ciudades con historia a bordo de sus camper.

Desde parques nacionales hasta ciudades Patrimonio de la Humanidad, en España se puede pasar de una experiencia a otra en muy pocos minutos. Tan solo hay que moverse un poco y se puede parar junto a un pantano, en un bosque o en el casco antiguo de una ciudad, bien aparcando como si fuera un vehículo normal o en algún área reservada a caravanas.

De hecho, muchas ciudades se han dado cuenta de que este tipo de viajeros son muy interesantes, y están comenzando a abrir espacios para acoger campers, con los servicios que se necesitan para continuar viaje, como evacuación de aguas, relleno de depósitos o tiendas de abastecimiento.

Muchos usuarios que se han lanzado a la aventura alquilando con bycamper.es pueden confirmar que cada vez es más fácil viajar de este modo. Y lo mejor de todo es la gran libertad que proporcionan las furgonetas, pudiendo cambiar de destino sin problemas y parando a descansar cuando apetece.

Una forma de viajar con grandes ventajas

Cuando alguien se anima a viajar en una camper, no tarda en darse cuenta de que no necesita nada más para su viaje. De hecho, los que tienen una en propiedad o prefieren el alquiler viajan con más frecuencia que otros. Y es que no se necesita hacer apenas ningún plan, ni ver dónde es más barato reservar una noche de hotel. Tan solo hay que subirse a la furgoneta, revisar que todo está como debe y comenzar la ruta.

¿A dónde? Lo cierto es que importa poco, porque se puede comer, dormir y pasar el día con comodidad en cualquier parte, sin tener que gastar de más. Por eso muchos salen los fines de semana a conocer los alrededores del lugar en el que viven, o se toman unos días para ir un poco más lejos.

Campers de alquiler para unas vacaciones diferentes

La electricidad, ducharse o ir al lavabo no suponen ningún problema, como tampoco lo es cocinar. Una placa solar suministra la energía necesaria, cuenta con wc y ducha, además de una cocina de gas de dos placas. Entre otras muchas comodidades que harán del viaje una gratificante experiencia.

