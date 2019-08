La policía logra la incautación de 149 toneladas de droga y 4.852 detenciones en Gibraltar El número de operaciones contra el tráfico de drogas se ha incrementado un 77,8% y las operaciones contra el blanqueo de capitales e investigación patrimonial, un 86,9% Redacción Siglo XXI

viernes, 2 de agosto de 2019, 10:40 h (CET) El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido una reunión en la que se han presentado los resultados del primer año de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, un conjunto de medidas para mejorar la seguridad ciudadana en la zona mediante actuaciones y objetivos a corto y medio plazo.



También han participado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella; la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea; el director general de la Policía, Francisco Pardo; y el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, entre otros cargos y mandos operativos del Ministerio del Interior y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante la reunión se han analizado las principales medidas y efectos del Plan, que se activó en julio de 2018 con un presupuesto inicial extraordinario de 7,03 millones de euros hasta diciembre, a los que hay que sumar otros 17 millones de euros para 2019.



Dichas medidas se adoptaron por el importante deterioro de las condiciones objetivas de seguridad en la zona debido al impacto del narcotráfico y las conductas violentas ligadas a la actividad de los grupos de delincuencia organizada, algunas de ellas dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).



Restablecimiento del principio de autoridad

Esta situación, mantenida durante años, como venían denunciando no solo las FCSE, sino también diferentes colectivos, plataformas vecinales y alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar, había provocado la pérdida del principio de autoridad y la consecuente sensación de impunidad por parte de los narcotraficantes.



Fruto de los esfuerzos realizados por el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad, entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019 se han efectuado 4.852 detenciones, entre ellos importantes cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además se han aprehendido 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando.



En el transcurso de las distintas operaciones, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han incautado de 750 vehículos utilizados para transportar mercancías ilegales, de las cuales 133 son embarcaciones, fundamentalmente lanchas semirrígidas dedicadas al narcotráfico.



El número de operaciones contra el tráfico de drogas se ha incrementado un 77,8% y las operaciones contra el blanqueo de capitales e investigación patrimonial, un 86,9% durante el primer año de vigencia del Plan.



Además de las detenciones e incautaciones, los refuerzos de personal y medios han favorecido una considerable reducción de la cantidad de episodios violentos contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de sus actuaciones contra grupos criminales.



Dentro de las medidas adoptadas, destaca el refuerzo en 346 agentes de Policía Nacional (148) y Guardia Civil (198) que se han incorporado a todos los municipios de la comarca.



Además se han adquirido 112 vehículos, 427 elementos de protección para los agentes de ambos Cuerpos, 293 dispositivos de vigilancia y control y una cámara especializada para helicópteros.



El Plan también ha reforzado las capacidades operativas de inteligencia, así como la coordinación de los Cuerpos competentes en la comarca. De igual modo se ha procedido al incremento y actualización de los medios materiales y tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando.



Estos refuerzos también han permitido incrementar las inspecciones de contenedores sospechosos en el puerto de Algeciras y reforzar el traslado y custodia de los medios y sustancias incautadas.



Asimismo, es importante resaltar la coordinación con otros organismos e instituciones. En este sentido, se han constituido diversos órganos de coordinación de los que forman parte Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y responsables de Cuerpos de Policía Local, además de una Mesa Técnica Comarcal y una Mesa Técnica de La Línea de la Concepción. También se han celebrado numerosas reuniones de coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, así como con el tejido asociativo de la comarca.



Operaciones contra el blanqueo

La adopción de medidas estructurales y funcionales ha permitido potenciar las investigaciones patrimoniales contra las organizaciones del narcotráfico y la lucha contra el blanqueo de capitales, con el resultado de un aumento del 86,9 por ciento en la cantidad de operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y de investigaciones patrimoniales, pasando de 84 entre el 1 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2018 a 157 entre el 1 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2019.

Como parte del Plan, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, también ha creado un grupo específico dedicado a labores de inteligencia sobre actividades delictivas relacionadas con grupos que operan en las localidades del Campo de Gibraltar: Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y el puerto de Tarifa.

Colaboración ciudadana

Otro de los logros del primer año del Plan ha sido la consolidación de una mayor actividad en el ámbito de la prevención y de la colaboración con sectores de la sociedad civil y entidades afectadas por el narcotráfico, que ha redundado en la obtención de información de gran valor para las unidades de investigación especializadas y, con ello, en un aumento de su capacidad para anticiparse a los movimientos de los grupos criminales que operan en la zona.



Destacan los más de 40 encuentros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con entidades y asociaciones vecinales en los que se han abordado sus inquietudes en materia de seguridad. Igualmente, las 71 actividades preventivas dirigidas por los Delegados de Participación Ciudadana en centros educativos.



El Plan especial se seguridad se activó tras la visita a La Línea (Cádiz) del ministro del Interior el 9 de julio de 2018, en la que conoció de primera mano el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sus necesidades y las demandas de seguridad de los habitantes del Campo de Gibraltar a través de las plataformas ciudadanas, con las que desde entonces se han mantenido frecuentes reuniones a todos los niveles.



