LiderLogo cumple 16 años y lo festeja apoyando a 100 ONG con el diseño de sus identidades corporativas Comunicae

viernes, 2 de agosto de 2019, 09:03 h (CET) La agencia LiderLogo pionera en brindar soluciones integrales online de diseño gráfico, diseño y programación web celebra sus 16 años de trayectoria apuntalando el crecimiento de pequeñas y medianas marcas LiderLogo empresa precursora y hoy en día de mayor trayectoria en servicios 100% online celebra sus 16 años apoyando este mes de agosto a 100 ONG españolas con el diseño gratuito de sus identidades de marca.

LiderLogo ha sido creada en el año 2003 con el objetivo de brindar a emprendedores, autónomos, pequeños y medianos empresarios servicios de diseño gráfico, diseño publicitario, diseño y programación web de alta calidad a costes accesibles para posibilitar que nuevas marcas se ganen mercado compitiendo con grandes marcas ya establecidas.

El éxito de LiderLogo se basa en el compromiso y pasión de su equipo, donde cada miembro aporta servicios profesionales de excelencia, poniéndose en los zapatos de sus clientes y trabajando hasta su entera conformidad. Son profesionales en la actividad de “ponerle cara y ojos” a nuevas marcas puedan ganar mercado con la imagen y herramientas de comunicación adecuadas.

El mercado ha convalidado la oferta de LiderLogo y el resultado es que más de 15.000 empresas (españolas y en más de 50 países donde exporta servicios) confíen en sus servicios de diseño de logos, diseños papelería institucional, diseño de folletos, diseño de rótulos, creación de publicidades, diseño y programación de sitios webs y APPs. Las mismas encuentran cada día una atención profesional personalizada que se involucra en cada proyecto conscientes de la importancia de potenciar a sus clientes.

En su 16 aniversario ha decidido apoyar a las ONG llevando adelante el diseño de más de 100 identidades de marca de manera totalmente gratuita. Con el fin de colaborar con quienes necesitan pero muchas veces no disponen de presupuesto para adquirir el diseño de marca profesional.

En entrevista con su fundador Martin Rodriguez Celin comenta: “entendemos que de alguna manera debemos devolver tanto crecimiento que nos brindan nuestros clientes y por ello este año decidimos apuntalar a las ONG que trabajan por mejorar la sociedad y el medio ambiente de manera constante y silenciosa, siendo ellos los que lamentablemente en ocasiones no disponen del presupuesto para el diseño de marca que necesitan para comunicar que es lo que hacen y cómo lo hacen, por este motivo nuestro interés en aportar y ayudar”

ONGs que se encuentra en marcha y no dispongan de una identidad visual profesional para su actividad pueden solicitar el diseño gratuito de su logo este mes de agosto en facebook.com/liderlogo, Instragram.com/liderlogo, Pinterest.es/liderlogo

