La primera promoción de Farmacia de IQS-Blanquerna realiza el Juramento Hipocrático

Se trata de los primeros graduados en Farmacia preparados para trabajar en el sector biosanitario. El grado en Farmacia de IQS – Blanquerna es el único en Cataluña que incluye prácticas obligatorias en la industria biosanitaria y que ofrece 4 menciones La primera promoción del grado en Farmacia impartido por IQS y Blanquerna, dos de las instituciones fundadoras de la Universitat Ramon Llull, ha realizado recientemente el Juramento Hipocrático, que da fe del compromiso de los recién graduados por trabajar en pro de la sociedad con ética y responsabilidad.

Alta orientación a la empleabilidad

El grado en Farmacia de IQS – Blanquerna destaca por su gran orientación al mundo laboral y la empleabilidad de sus estudiantes. Así, es el único grado en Cataluña que incluye más de 1.000 horas de dedicación práctica en laboratorio y simulación, así como 6 meses de prácticas obligatorias en Oficina de Farmacia y/o Farmacia hospitalaria y 3 meses en Industria Farmacéutica o afines, en empresas punteras como Bayer, Dow, Covestro o Grifols, entre otras.

Los conocimientos adquiridos acercan a los futuros profesionales a la realidad del sector empresarial y les cualifican para abordar los diferentes retos que se presentarán a lo largo de su trayectoria profesional.

La formación con más menciones en Cataluña

Con el objetivo de dar a conocer el máximo de oportunidades laborales a sus estudiantes, el grado en Farmacia de IQS – Blanquerna ofrece 4 menciones reconocidas oficialmente en su currículum, erigiéndose como la formación en farmacia que más especializaciones ofrece en Cataluña.

Así, los alumnos pueden escoger entre 4 itinerarios distintos para profundizar en sus áreas de conocimiento: Alimentación y Nutrición, Diseño y Producción de Fármacos, Gestión y Marketing Farmacéutico y Farmacia Asistencial. Cada uno de estos itinerarios especializa a los alumnos en la correspondiente salida profesional. Con la graduación y el Juramento Hipocrático de la primera promoción de Farmacia, IQS y Blanquerna refuerzan su apuesta por los estudios con un alto componente de horas de aprendizaje práctico y una rigorosa formación orientada a la empleabilidad de sus graduados.

Sobre IQS

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado actualmente por dos facultades universitarias: IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education que ofrece formación especializada a los profesionales y a las empresas, por la división IQS Tech Transfer a través de la que realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y empresas y por IQS Tech Factory que impulsa la cultura emprendedora y apoya a la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas. Todo ello con el soporte de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que les capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en el área de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering y en Administración y Dirección de Empresas y en las áreas del Marketing, Contabilidad y Finanzas a través de IQS School of Management.