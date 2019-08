¿Ojo de pez o palo selfie? ¿Réflex o Móvil? eBay revela los gustos y hábitos fotográficos de los españoles Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 14:19 h (CET) La plataforma de comercio global ofrece además las claves para hacer las mejores fotos este verano al precio más económico Según la encuesta realizada por eBay sobre los hábitos y usos de los españoles a la hora de sacar fotografías, la cámara réflex sigue siendo la gran favorita de los españoles para tomar fotos de mayor calidad

El verano ya está aquí y eBay, la plataforma líder en el comercio global, ha realizado una encuesta con el objetivo de conocer cuáles son los hábitos de los españoles a la hora de hacer fotografías durante sus vacaciones de verano y qué dispositivos utilizan (así como cuáles les encantaría usar).

Asimismo, y en base a los datos recopilados en la encuesta, la compañía ha querido recopilar algunos de los mejores productos para capturar los momentos más especiales este verano.

La cámara réflex, la gran favorita para tomar fotos de calidad

En general, a la inmensa mayoría de los encuestados (un 96%) les gusta tener su móvil o su cámara fotográfica a mano para fotografiar sus experiencias y crear recuerdos de cada momento. A nivel de calidad, la cámara réflex se sitúa en el número uno con un 63,7% de los votos, por encima de otros dispositivos como las cámaras compactas o los Smartphones.

Pero ¿cuáles son los momentos que los españoles disfrutan más fotografiando? Las situaciones con la familia y amigos encabezan el listado de momentos TOP para fotografiar con un 62,2% de los votos, seguido de los paisajes (25,9%) y los conciertos y festivales (8,5%).

Algunos de los mejores aliados para disfrutar del verano y hacer las mejores fotos son la Cámara deportiva o el modelo Fujifilm, cámaras que pueden ser grandes opciones para tomar las fotos perfectas este verano, ya que aúnan calidad y tamaño compacto. Para poder pasar este verano gran parte del tiempo en el agua y no perder detalle en las fotografías, eBay tiene la solución, con cámaras impermeables como la WIFI 4K o una cámara acuática.

¿Gadgets? Sí gracias, pero a precios económicos

Por lo que respecta a la relación entre fotos y redes sociales, aunque la encuesta desprende que el 91% de los españoles utiliza las redes a diario, el porcentaje que publica todas sus instantáneas o videos de sus actividades está muy igualado con los que prefieren no hacerlo (48,8% que sí publica todas sus fotos en las redes sociales, frente al 51,2% que no lo hace).

Por otro lado, el 21% de los usuarios encuestados utiliza algún tipo de accesorio o gadget fotográficos para tomar sus fotos y un 91% lo haría si estos fueran económicos. Entre los que sí que usan accesorios, destacan el palo selfie (64,2%), el flash (61,2%) y algún tipo de filtro para la lente de la cámara.

Entre los gadgets que les gustaría utilizar, destaca el trípode con un 28,4%. Además, los usuarios también querrían usar un ojo de pez (19,9%) como este 8 en uno este 8 en 1 o un palo de control remoto (16,9%) como el que se puede encontrar en eBay. Los paisajes y los retratos de familiares y amigos son sin duda los motivos que, según revela la encuesta, elegirían los españoles a la hora de utilizar este tipo de accesorios.

La cámara perfecta para el momento perfecto

Desde eBay han querido consultar sobre el tipo de cámara favorita por los españoles para cada tipo de momento o evento especial. Así, aunque el móvil es el dispositivo favorito para festivales, cenas con amigos o un día en el campo, las cámaras réflex como la Canon EOS 4000D son idóneas, según los españoles, para bodas y bautizos, viajes y para tomar fotografías que expresen sentimientos o estados de ánimo.

En eBay también pueden encontrarse muchos otros gadgets que permiten hacer las mejores fotos y vídeos de este verano, desde aquellos que hacen la vida más cómoda, como este soporte para el móvil o este cargador portatil y esta correa étnica para la cámara; hasta otros que permiten a cualquiera convertirte en todo un profesional de la fotografía y los vídeos, como unos reflectores plegables, una luz LED para selfies o un micrófono para GoPro.

“Tomar fotografías durante nuestras vacaciones ya se ha convertido en todo un hábito. Las personas quieren plasmar sus mejores recuerdos, conservarlos y compartirlos con su entorno”,asegura Mónica Pérez, Directora de Comunicación de eBay. “Con esta encuesta, eBay ha querido identificar los gadgets que les pueden ser más útiles para mejorar la calidad de sus fotografías, dentro de sus presupuestos, y convertirse así en auténticos profesionales fotográficos”.

Acerca de eBay

eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) es una empresa líder en el comercio global que agrupa las plataformas de eBay, StubHub y eBay Classifieds. Conjuntamente, conectan a millones de compradores y vendedores de todo el mundo y crean oportunidades para las personas a través del Comercio Conectado. Fundada en 1995 en San José, Calif., eBay es una de las plataformas más grandes y dinámicas del mundo en la que descubrir una selección de artículos únicos e inventario a un gran precio. En 2018, eBay generó un volumen de 95.000 millones de dólares en transacciones. Para obtener más información sobre la compañía y su portfolio global de marcas online, visitar https://www.ebayinc.com.

