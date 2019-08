España dobla la media europea en centros de peluquería y estética, según la STANPA Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 13:53 h (CET) España se consolida como el país de peluquerías tras doblar la cifra media europea que ya supera los 50.000 locales y que supone un ingreso de hasta 5.200 millones de euros Las cifras de España en materia de centros de peluquería y estética doblan la media europea con un total de 50.000 locales de este tipo frente a los 22.300 que representan la media europea. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA), esta actividad genera 200.000 empleos indirectos y 35.000 directos y se facturan unos 5.200 millones de euros. Esto supone la existencia de 1 local por cada 900 habitantes. Sin embargo, la patronal de cosmética estima que el 30% de las peluquerías existentes en España no es rentable.

Tras el escándalo producido al descubrirse que los salones “low cost” de subsistencia no generaban empleo real y que apenas aportaban riqueza a la economía, defraudando a la seguridad social mediante los contratos de formación que firmaban sus empleados, los expertos están convencidos de que habrá un ajuste a la baja en los próximos años y un proceso paulatino de concentración del sector, volviendo así a la cultura del clásico salón de belleza donde las experimentadas academias de peluquería y estética de Sevilla podrían cobrar un protagonismo notable.

Según los resultados obtenidos en la Consulta sectorial sobre la evolución de la Peluquería y la Estética, realizado por la Asociación Nacional de Empresas del Sector profesional de Peluquería y Estética (ANEPE), el 60% de los profesionales mantiene una perspectiva positiva de crecimiento para todo 2019 gracias a la presente coyuntura económica y a un incremento del consumo. Por otro lado, se asegura que el futuro es esperanzador para las “barber shop” o salones masculinos altamente especializados, así que esta podría ser una oportunidad de oro para aquellos que deseen formarse en una academia de peluquería de Sevilla donde poder llevar a cabo este tipo de especialización.

