El futuro de las toallitas en un mundo sostenible, por toallitas.pro

jueves, 1 de agosto de 2019, 13:30 h (CET) En la era de la sostenibilidad, las toallitas se encuentran en el lado oscuro ¿qué opciones hay? Ha llegado un momento en el que aquello que es desechable tiene una mala reputación en cuanto a sostenibilidad, como es el caso de las toallitas. Además, los fabricantes ponen en sus productos que son aptas para WC pero la realidad de todo esto aparece cuando se quedan atascados restos de toallitas en las tuberías de los retretes de todo el mundo. Entonces, ¿por qué se deben seguir utilizando las toallitas? Toallitas.org da todas las respuestas.

Afortunadamente, se está investigando en la fabricación de toallitas sostenibles que puedan desecharse con mayor facilidad por el retrete y un ejemplo de ello es Mercadona con su línea de toallitas para bebé que son sostenibles y desechables.

Si bien es cierto de que a veces se sobreutilizan cuando no es realmente necesario, hay situaciones en las que es imposible prescindir de las toallitas y pueden ser de gran ayuda sobre todo cuando no se está cerca de una fuente de agua o cuando existe escasez de agua en una zona y se necesite un mínimo de limpieza.

Existen muchos tipos de toallitas húmedas: las más usadas son las de bebés normalmente hechas con ingredientes hidratantes como aloe vera y sin alcohol, pero también hay toallitas corporales para adultos. Estas toallitas están hechas para aquellas situaciones en las que no es posible tomar una ducha por ejemplo en un campamento de un festival o incluso para personas con movilidad más reducida que les cueste levantarse. También se encuentran para la higiene femenina. Las toallitas femeninas a menudo tienen agentes calmantes y ayudan a aportar frescor. Estan especialmente hechas para los días de menstruación que es cuando más se necesita.

Es importante que haya una colaboración con el medioambiente por eso cada vez existen alternativas con materiales más sostenibles como por ejemplo las toallitas de fibra de Bambú, que además de ser un material antibacteriano y más duradero que el papel, se pueden lavar y reutilizar varias veces antes de desecharlas.

