Mapanda propone interesantes actividades para hacer con niños en la playa o piscina Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 11:13 h (CET) Hacer un castillo de arena o jugar a las palas son juegos que, sin duda, los niños disfrutan como nadie. Sin embargo, se puede ir más allá de los clásicos juegos y hacer cosas realmente divertidas Los adultos deben ser partícipes en los juegos de los niños para mayor diversión y fortalecer los vínculos paterno filiales.

En busca del tesoro perdido es un juego especialmente enfocado a los más pequeños ya que muestran mayor grado de curiosidad.

Hacer carreras de carretillas es una buena actividad para que los niños aprendan a trabajar en equipo.

Los juegos de colorear de Mapanda, buena opción para que los niños estén tranquilos, sobre todo para el tiempo de hacer la digestión tras el almuerzo.

Hacer un castillo de arena o jugar a las palas son juegos que, sin duda, los niños disfrutan como nadie. Sin embargo, se puede ir más allá de los clásicos juegos y hacer cosas realmente divertidas. La imaginación no tiene límites para Mapanda, por lo que ofrecen interesantes y originales actividades y juegos para hacer con niños en la playa o la piscina y evitar así el aburrimiento. Esta marca de ropa infantil además aconseja que si los adultos participan en estos juegos con los más pequeños, “la diversión será doble”.

En busca del tesoro perdido. Este juego está especialmente enfocado a los más pequeños que muestran mayor grado de curiosidad. Tan solo hay que esconder bajo la arena sin que ellos se den cuenta alguna concha, piedra o algún pequeño juguete que hayan llevado a la playa. A través de ciertas pistas del clásico: “frío” o “caliente” tendrán que ir desenterrando y buscando el tesoro perdido.

Las carretillas. Jugar en una zona con el suelo blando como puede ser la arena de la playa o el césped de la piscina. Se necesitará, al menos, dos parejas de niños y adultos, pero si son más ¡mejor aún! Marca la línea de salida y la línea de meta. Puestos en pareja, uno de ellos cogerá al otro por los pies siendo éste último el que apoye las manos en el suelo y salir corriendo. Un buen juego para que los niños aprendan a trabajar en equipo ya que la pareja de jugadores deberá avanzar hasta la meta al mismo compás para evitar las aseguradas caídas.

Marco Polo. Es uno de los juegos más populares actualmente entre los niños. Al niño que le toca deberá tener los ojos cerrados, mientras el resto se coloca alrededor de él y a una cierta distancia. El niño que le toca tendrá que decir “Marco”, mientras que el resto desde el lugar dónde se sitúan contestarán “Polo”. El niño deberá guiarse por la voz del resto para pillarlos, por lo que deberá decir constantemente “Marco” para recibir la respuesta: “Polo” del resto del grupo y así poder pillarlos. Este juego en el agua tendrá el plus de diversión ya que la movilidad en el agua es más lenta.

El balón pilla pilla. Como todos los juegos, cuántos más mejor, y más si es en el agua. Dos niños se pasan el balón con cierta distancia entre ellos y en el centro se coloca el resto del grupo. Los niños se irán pasando la pelota, mientras que el resto hará todo lo posible por pillarlo en el aire. Quien coja el balón le tocará cambiarse por el otro que la lanzaba y que ahora tendrá que colocarse en el centro con el resto de participantes.

Pinta y colorea también en la piscina. ¿Por qué no disfrutar de un rato de tranquilidad sentado dibujando y coloreando? En Mapanda hay muchos y muy divertidos juegos para colorear, o actividades como la sopa de letras que se pueden imprimir en casa y llevarlos a la piscina o la playa. Buenas opciones si se quiere que el niño este distraído en la sombrilla o en la hamaca de la piscina mientras transcurre el tiempo de hacer la digestión tras el almuerzo.

Ponerle cara a la sombra. Lo mejor de este juego es que se tenga la cámara en mano para poder inmortalizar el momento. Es muy divertido. En corrillo y de espalda al sol para que la sombra se proyecte en la arena, principalmente en playas de arena fina y la zona más húmeda. Con conchas, algas o incluso alguna prenda, se empieza a dar forma y vida a la sombra de cada uno. No olvidar, además, marcar en la arena los ojos, la nariz y la boca. Será más divertido si cada uno tiene una expresión diferente. El más original ganará.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Vuelve el timo de los falsos secuestros exprés, según PROJammers Narval Pharma desvela que la clave de unas buenas vacaciones podría estar en el azafrán ¿Ojo de pez o palo selfie? ¿Réflex o Móvil? eBay revela los gustos y hábitos fotográficos de los españoles Segundas rebajas Casaktua.com: más de 1.600 inmuebles con descuentos de hasta el 40% Practicar Skate mejora la salud, según compratuskate.online