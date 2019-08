Elena Puyol, franquiciada de ComessGroup, afirma que 'la comida mexicana ha venido para quedarse’ Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 10:01 h (CET) En el año 1994, en un entorno en el que aun prácticamente no existía oferta de restaurantes de comida mexicana en Valencia, Elena Puyol decidió abrir su primer establecimiento de hostelería en el Centro Comercial Aqua de la urbe valenciana Fue un Cantina Mariachi, marca gestionada por el grupo de hostelería ComessGroup, el restaurante que decidió montar, habida cuenta de que un establecimiento de temática mexicana era un concepto muy novedoso por ese entonces en el panorama gastronómico de Valencia.

"Montar un negocio de hostelería era mi ilusión y la de mi hermana, así que un día decidimos ir a la feria la franquicia Madrid y revisando los distintos stands vimos el de ComessGroup y nos encajó mucho lo que nos ofrecían. Era un concepto muy novedoso, comida mexicana, y en el año 94 fuimos, de hecho, el primer restaurante de cocina mexicana que se abrió en la zona", comenta Elena Puyol.

La hoy franquiciada de ComessGroup mantiene que se decidió por un modelo de franquicia porque al no venir de hostelería necesitaban ese respaldo que la franquicia te garantiza. Aspectos como la selección de local, la obra civil o el sistema informático para hacer las compras son cuestiones que, por norma general, a cualquier emprendedor novel se le escapan.

"ComessGroupsiempre estaba por detrás para garantizar que todo iba a ir bien, en todas esas cuestiones que a nosotras se nos escapaban. Al final el modelo de franquicia es un modelo que está pensado para garantizarte el éxito, de modo que nos dejamos llevar", continúa.

Para Elena, montar un Cantina Mariachi le ha permitido poder dedicarse enteramente al cliente y a la atención al público, que realmente es lo que más le gusta de este trabajo. No tener que estar pendiente de las cuentas, de la supervisión, de los costes y de todo este tipo de labores, que son muchas.

"Tenemos la gran suerte de que Comess tiene este equipo detrás, que a nivel de gestión de compras, gestiones diarias, marketing, publicidad,etc. de todo esto se ocupan ellos. Eso hace que nosotras nos podamos preocupar al fin y al cabo de lo que más nos gusta, que es la atención al cliente", afirma.

Cantina Mariachi es, por otro lado, una marca que destaca por abogar a los cinco sentidos de sus comensales. El color, el sabor, la textura y la familiaridad con la que se puede tratar a los clientes, que acostumbran a venir con sus familias. Esta es otra de las razones por las que Elena se decidió por esta marca de ComessGroup, y por las que volvería a abrir otra sin dudarlo.

"¿Si abriría otra Cantina Mariachi? Sin dudarlo, son tantas las cosas buenas que hemos conseguido montando una Cantina Mariachi que no dudaríamos en ningún momento en montar otra. La comida mexicana ha venido para quedarse", concluye Elena.

