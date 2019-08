Los pagos internacionales aumentan el efecto dominó del endeudamiento en las pymes, según Intrum Comunicae

jueves, 1 de agosto de 2019, 09:45 h (CET) La cultura local y los métodos de pago, los factores que más influyen a la hora de llevar al día este tipo de pagos Los retrasos en los pagos pueden convertirse en un gran quebradero de cabeza para las pymes. Es una de las causas que más preocupa a los pequeños y medianos empresarios. No solo porque se acumulen, sino porque esto provoca un efecto dominó. En ocasiones, una empresa no puede hacer frente a sus pagos si otra tiene una deuda con ella. Este efecto dominó se ve incrementado por multitud de causas tales como la falta de solvencia, la insuficiencia en la planificación de la contingencia o la falta de procesos administrativos, entre otros.

Los pagos internacionales derivados de las importaciones y exportaciones son otra de las razones que incrementan el endeudamiento de las empresas y, más en concreto, de las pymes. Se trata de un proceso que implica cambios de divisas, diferencias administrativas y barreras idiomáticas que, de una manera y otra, dilatan los procesos.

El nuevo Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, compañía líder en prevención y gestión de impagos, ha analizado los factores más comunes que afectan a las empresas europeas en relación a sus pagos internacionales.

En el caso de las compañías españolas, la proporción de pagos entrantes internacionales supone el 9,1% del total de pagos, frente al 10,5% que representa para el promedio europeo. Así, a pesar de que este tipo de pagos es más elevado en el caso de las grandes empresas españolas (18,5%), para las pymes ya suponen el 8,9% del total de sus pagos entrantes.

El estudio apunta que la barrera del idioma es el factor que menos afecta al endeudamiento por pagos internacionales, aunque un 45% de las empresas europeas ve como un problema la diferencia de lenguaje. En España, tan solo el 16% de las pymes percibe este aspecto como una dificultad.

Por el contrario, la cultura de pagos local es el factor que más influye negativamente en los pagos internacionales de las pymes españolas. Tres de cada 10 pymes (33%) se ven perjudicadas por las diferentes culturas de pago, siendo un 23% de ellas las que aseguran tener las mayores dificultades.

En el estudio de Intrum se recogen otros factores que influyen a la hora de realizar pagos internacionales, como son los métodos de pago y los problemas con las divisas. Los cuales sólo se perciben como un problema por el 32% y el 16% de las pymes españolas, respectivamente.

