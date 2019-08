Diez consejos para no acabar arruinado tras las vacaciones El decálogo con consejos útiles para ahorrar durante este verano Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de agosto de 2019, 10:34 h (CET) Las vacaciones de verano pueden suponer un problema para nuestro bolsillo si no hacemos un esfuerzo de planificación antes y durante nuestra estancia. Para que no gastes más de la cuenta, el equipo de expertos de la agencia de viajes de venta flash “Buscounchollo”, ha presentado un ranking de 10 consejos prácticos para no acabar arruinado tras estos meses.



Planifica un presupuesto diario Planificar tus gastos con antelación es una de las claves para disfrutar de las vacaciones sin preocupaciones. Es recomendable elaborar un presupuesto previo realista, ajustado a nuestra capacidad económica para evitar cualquier quebradero de cabeza posterior.



Más allá de los gastos fijos en transporte, alojamiento o alimentación, podemos incluir en este presupuesto una pequeña cantidad diaria para otro tipo de gastos “menores”.



Contrata paquetes de viaje que incluyan extras Una forma sencilla de ahorrar es contratar paquetes de viajes que incluyan actividades y otros extras. Al reservar packs más completos, las agencias suelen ofrecen descuentos y precios más económicos que si se contratan determinados servicios en el propio destino en cuestión.



Cuidado con las compras compulsivas y los regalos “por compromiso” Durante el transcurso del viaje, los denominados comúnmente como “gastos hormiga” no cesan.

Antes de comprar ese bolso, vestido, camiseta de recuerdo, etc. piensa si en verdad son necesarios. Otro consejo muy útil es intentar huir de los comercios más turísticos y céntricos, en los que en general los precios son más elevados.



Ahorra en los gastos en comidas Si has reservado un apartamento lo recomendable para ahorrar es amortizar las instalaciones y cocinar allí mismo. En caso de hospedarse en un hotel, es recomendable contratar el régimen con antelación. Sin régimen contratado es muy probable acabar pagando de más en el hotel o en los restaurantes del destino.



Presta atención al cambio de divisas Se suele recomendar cambiar la moneda en las casas de cambio del interior de los aeropuertos, ya que éstas tratan de competir entre ellas para ofrecer la mejor oferta a los turistas.



Si se necesita cambiar de moneda porque en el destino se utiliza una moneda distinta es fundamental poder comparar entre las tarifas que te ofrecen los propios bancos y las casas de cambio del aeropuerto.



Planifica el transporte durante el viaje Antes de comprar cualquier billete o de coger un taxi, es recomendable consultar si hay algún bono de transporte público que sea económico y que incluya varios medios de transporte. Desplazarse sin consultar previamente tarifas puede suponer un mayor desembolso. En el caso de viajar en coche propio, lo ideal es consultar previamente si el alojamiento reservado incluye parking o si hay zonas de estacionamiento gratuitas próximas.



Ten en cuenta el equipaje Es uno de los aspectos que más imprevistos suele dar a los viajeros. En este sentido, además medir y pesar el equipaje antes de coger el avión es recomendable consultar las condiciones de cada aerolínea para evitar sorpresas cuando llegues al aeropuerto.



La política de equipaje que aplica cada aerolínea va cambiando, especialmente en los últimos meses. Hay que tener en cuenta que por ejemplo ya hay compañías que no incluyen en su equipaje de mano un bulto adicional.



Opta por los free tours y los días especiales Para recorrer el destino una buena opción es optar por los free tours (pagando lo que cada uno crea justo) o visitar museos y atracciones turísticas en días especiales con horarios gratuitos. Por otro lado, los menores de 30 años y mayores de 65 también suelen disponer de importantes descuentos.



Presta atención a las tasas turísticas Aunque en líneas generales no suponen grandes cargos, en estancias largas hay que tenerlas muy en cuenta. En algunos países como Italia están más normalizadas. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de que en algunas zonas de España (por ejemplo, Baleares o Cataluña) también se paga ya este impuesto extra. Es importante consultarlo antes de viajar al destino. Por ejemplo, Bruselas cobra por persona y noche en hotel aproximadamente 4 euros.



Aprovecha los descuentos infantiles Las vacaciones con niños no tienen que suponer siempre un desembolso mucho mayor. Muchas agencias de viajes y alojamientos ofrecen importantes descuentos para familias con niños. En algunos casos incluso permitiendo alojamiento gratis a los más pequeños.

