Los informáticos, uno de los perfiles profesionales más demandados en Barcelona, según InnoIT Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 16:58 h (CET) La informática y su incesante demanda por parte de las empresas, hacen de esta profesión, uno de los perfiles más buscados en el mercado laboral. InnoIT, consultora líder del sector, desvela las claves de este fenómeno La Sociedad está evolucionando a un ritmo vertiginoso. Uno de los exponentes de este cambio es la manera en que se producen los bienes y servicios que se consumen, la industria.

A día de hoy ya se está hablando de una Industria 4.0. pero, ¿en qué consiste este nuevo paradigma industrial y en qué se diferencia de los anteriores?

Los métodos de producción industrial han ido evolucionando de una manera muy similar a la que lo hace la naturaleza. De manera gradual y a una velocidad lenta y moderada se asientan los cambios drásticos que se han dado en periodos de revolución.

A las primeras revoluciones industriales, consistentes en la introducción de la maquinaria en la línea de montaje o la aparición de la informática y los ordenadores, se les suma una nueva que está sucediendo hoy en día, una cuarta revolución industrial, con exponentes tales como la Inteligencia Artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas o la movilidad eléctrica, por citar algunas de ellas.

Diversos expertos vaticinan cambios sociales derivados de esta Revolución 4.0. que tendrán un efecto considerable en el mercado laboral.

Todo parece indicar que existe y existirá por un lado, una mayor demanda de personal especializado en nuevas tecnologías, tales como la Informática, las Ciencias o la Ingeniería; y por otro lado, una mayor precarización del empleo, puestos que tendrán que ser cubiertos por personas con baja capacitación profesional.

Y el tramo intermedio de puestos de trabajo será cubierto por los chips informáticos, presentes en máquinas cada vez más sofisticadas y optimizadas para la realización de trabajos automáticos.

Tal es y será de esta manera, que cada vez existe una mayor demanda de Informáticos en el mercado laboral actual.

En palabras de los responsables de Inno It, consultoría informática en Barcelona: "Aprender programación o saber reparar y configurar equipos informáticos son habilidades que te pueden asegurar un buen puesto de trabajo en la actualidad, pero a corto plazo serán un valor seguro para el bienestar. Nosotros gestionamos Ofertas de Trabajo para informáticos, y cada vez nos contactan más y más empresas que buscan perfiles técnicos. En estos momentos manejarse con soltura en nuevas tecnologías es ya una ventaja competitiva a la hora de buscar empleo, si eres especialista en algo en concreto, entonces no te va a faltar trabajo, eso seguro".

Es importante destacar que la capacitación profesional en muchos perfiles 'informáticos' no la otorgan las Universidades ni las formaciones regladas. En el caso de los programadores informáticos es muy habitual que se hayan formado en uno u otro lenguaje con formación específicas online, ya que la democratización de la información ha permitido el acceso generalizado a contenidos de valor y formaciones de bajo coste que permiten a día de hoy a una persona alcanzar un nivel técnico suficiente para dedicarse profesionalmente a estas tareas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.