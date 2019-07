Aire Traducciones detecta un importante aumento de traducciones del gallego a otros idiomas del mundo Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 17:02 h (CET) Tras el castellano y el catalán, el gallego es el idioma más hablado en España. Hechos como este obligan a que cada vez más personas demanden un servicio de traducción del gallego a otras lenguas del mundo. Aire Traducciones, la agencia de traducción e interpretación, resalta la importancia de la traducción del gallego a cualquier otro idioma. Una combinación en las traducciones cada vez más solicitada La riqueza idiomática de España también necesita ser traducida

La riqueza de idiomas en España es grande. A pesar de que en el país el español o castellano es considerado el idioma oficial, son varias las lenguas vernáculas que predominan según cada comunidad autónoma: catalán, gallego, valenciano y euskera.

El gallego, desde la Constitución Española de 1978, es considerada lengua cooficial en Galicia junto con el castellano, además de ser un idioma hablado en otras áreas como el norte de Portugal, el occidente de Asturias e incluso algunas regiones de León y Zamora.

Si se analiza el uso del gallego como lengua materna respecto al resto de idiomas en España (exceptuando el castellano), este idioma, en Galicia, es considerado prioritario en mayor porcentaje de población:

En Galicia, un 40,9 % de la población utiliza el gallego frente al 30,9 % que utiliza el castellano y el 25,3 % que utiliza los dos idiomas por igual.

La cifra de población que habla solo gallego es incluso mayor que la de población que habla solo catalán en Cataluña: un 37,9 % de la población catalana habla catalán frente al 55,1 % de la población que utiliza el castellano en la misma región.

No es de extrañar que ante este panorama, como indica la agencia Aire Traducciones, la demanda de empresas y particulares que necesitan traducir cualquier tipo de documento del gallego a cualquier otro idioma es cada vez mayor.

Que el mundo está cada más interconectado y que la globalización es una realidad es algo incuestionable. En este contexto, los servicios de traducción del gallego al inglés y del inglés al gallego son altamente demandados, por ejemplo.

Aunque, sea cual sea la combinación de idioma a traducir, como recuerda Aire Traducciones, es importarte que los profesionales de la traducción ofrezcan garantías en sus servicios, basadas fundamentalmente en un alto grado de experiencia y en una gran especialización de acuerdo con el tipo de documento a traducir: jurídico, médico, legal, comercial etc.

Lo que indudablemente es cierto es que es solo gracias a esta riqueza idiomática, surge la necesidad de ofrecer una amplia gama de servicios de traducción en gallego, una demanda que ha ido en aumento y que hace apenas 30 años era impensable.

Garantizar una buena traducción del gallego

El oficio de traductor requiere experiencia, conocimiento, especialización y mucha profesionalidad.

Para garantizar un buen servicio de traducción desde y hacia el gallego es necesario, como señala la agencia Aire Traducciones:

Que el traductor tenga por lengua materna el gallego.

Que el traductor nativo de gallego sea un profesional avalado con una amplia experiencia, formación académica y que realice solo traducciones de textos en los que esté especializado.

Que realice una adecuada investigación de la terminología y documentación sobre el tema en cuestión a la hora de traducir.

Que existan diversos controles de calidad para asegurar que la traducción es perfecta. Traducir no es una tarea fácil y si se habla de idiomas con tanta riqueza y particularidad como el gallego, es completamente necesario contar con un servicio de traducción profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.