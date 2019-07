Puratos, nueva empresa miembro de la Fundación Empresas IQS

La Fundación Empresas IQS ha incorporado como nuevo miembro Puratos, líder mundial en soluciones e ingredientes de panadería, pastelería y chocolate para artesanos, industriales, retail y canal HORECA Puratos, multinacional líder en la producción de materias primas para los sectores de la panadería, pastelería, chocolate y HORECA, se ha unido recientemente a la Fundación Empresas IQS, fundación privada sin ánimo de lucro creada para fomentar la formación, la investigación y la relación entre IQS y el mundo empresarial.

La adhesión de la compañía se formalizó mediante un acto institucional celebrado el 22 de julio en la sede de IQS. Al acto acudieron, por parte de Puratos, el Sr. Jorge Grande, Director General, el Sr. Jordi Rafart, Director R&D y el Sr. Iván Mellado, Director Marketing. Por parte de IQS asistieron el Dr. Pedro Regull, Director General IQS y la Sra. Rosa Curt, Responsable de las Relaciones Externas de la Fundación Empresas IQS.

En España, Puratos es el partner de referencia para todo el sector de panadería, pastelería y chocolate llegando a más de 15.000 clientes con una gama de más de 1.200 productos. A nivel productivo, la fábrica de Puratos en Sils es una de las mayores y más avanzadas del grupo, centralizando a nivel europeo la elaboración de “masas madre activas” e incluyendo diferentes tecnologías: polvo, wet, margarinas, chocolate, etc. que le permiten satisfacer las necesidades de un mercado en constante evolución.

La multinacional belga-española tiene presencia en más de 70 países y cerca de 9.000 colaboradores, es reconocida por su elevado nivel de innovación y dinamismo dando soporte in situ a sus clientes para que se adapten permanentemente a las nuevas tendencias de alimentación. Su apuesta por la innovación incluye más de 1.000 investigadores, asesores técnicos y técnicos nutricionales, en más de 80 Centros de Innovación repartidos por todo el mundo. Actualmente, el foco se centra en más de 30 familias estratégicas de productos patentados cada vez más centradas en las tendencias de health and well being que se imponen en todos los hábitos alimentarios saludables y que quedan reflejadas en el estudio Taste Tomorrow sobre las tendencias de consumo que elabora la compañía.

Con la incorporación a la Fundación Empresas IQS, Puratos refuerza su compromiso con la excelencia en todos los ámbitos y el apoyo a la formación de las nuevas generaciones de profesionales.



Sobre la Fundación Empresas IQS

La Fundación Empresas IQS es una fundación privada sin ánimo de lucro creada para el fomento de la formación, la investigación y la relación entre IQS y el mundo empresarial. Para hacer realidad esta misión, la Fundación cuenta con el apoyo de empresas colaboradoras que con sus donaciones hacen posible la actividad de IQS. Estas donaciones se agruparían en cuatro pilares fundamentales:

• Becas para Estudiantes: promueven la educación y la igualdad de oportunidades.

• Laboratorios, Equipos e Instrumentación: para construir una universidad innovadora, incentivando el desarrollo de las actividades de investigación mediante la adquisición de equipos e instrumentación de laboratorio de última generación con el objetivo de transferir el avance científico a las aulas y a las empresas.

• Actividades de Investigación: impulsan el desarrollo del conocimiento, apoyando nuevas líneas de investigación para el avance científico y trabajando para fomentar los acuerdos académicos establecidos en el MIT-Spain Program..

• Aulas, Infraestructuras y Edificios: permite crear los espacios para seguir avanzando. La Fundación Empresas IQS destina parte de las aportaciones a la construcción de nuevos edificios, salas, aulas o infraestructuras.

La Fundación Empresas IQS responde a las inquietudes y necesidades de la sociedad civil a través de la formación de los futuros profesionales, de la investigación y de la transferencia de innovación y valores a las empresas.



Sobre Puratos España

Perteneciente al grupo belga Puratos Group, Puratos España es la empresa líder en la producción de ingredientes para panadería, pastelería y chocolate. La compañía ofrece sus productos, así como múltiples servicios de asesoramiento, formación y orientación a clientes de todo tipo independientemente de su canal; desde artesanos, pasando por industria y supermercados, hasta el canal HORECA y a expertos chocolateros. El grupo cuenta con 9.000 empleados en todo el mundo, 60 plantas de producción propia y tiene presencia en más de 102 países.