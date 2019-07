Las empresas ya invierten un 30% de su presupuesto formativo en estrategia de idiomas Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 16:51 h (CET) Según datos obtenidos por Hexagone, consultora de formación de idiomas para empresas, durante este curso 2018-2019, las empresas invertirán el 30% de su presupuesto de formación para la estrategia de idiomas En un mercado globalizado las empresas de todos los tamaños y especialmente las pequeñas han empezado a apostar por la internacionalización de su negocio, y en este proceso, la estrategia de idiomas es fundamental para el 75% de las empresas consultadas por Hexagone.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “Son unos datos especialmente buenos ya que el nivel de idiomas en la empresa española es el más bajo de Europa. La apuesta por la formación es una buena noticia para el sector y la competitividad de las empresas españolas”.

Las empresas ofrecen estos cursos de idiomas como fórmula para retener el talento de sus mejores trabajadores. Cada vez más empleados demandan una mejor formación de idiomas dentro de las empresas españolas, algo que hasta ahora según datos de Hexagone era muy deficiente.

Las empresas cada vez apuestan más por la formación presencial

Aunque el elearning sigue ocupando más del 30% de las formaciones en la empresa, la formación presencial sigue siendo la apuesta preferente por parte de los alumnos dentro de la empresa.

“Aunque el elarning a priori es una apuesta segura por la falta de tiempo para los alumnos, estos entienden que no se aprende igual que en presencia de un profesor. De hecho el 80% de los alumnos consultados se sienten más motivados formándose con un profesor que a través de la pantalla de un ordenador”.

Actualmente 7 de cada 10 cursos de formación de idiomas en las empresas es presencial. Incluso los cursos online a distancia ya comienzan a integrar clases presenciales con los profesores ya que se ha entendido que son muy necesarios no sólo por la motivación sino para la práctica del idioma.

Idiomas detrás de Recursos Humanos, Marketing o Legislación

Según los datos obtenidos por Hexagone, los cursos de perfeccionamiento de idiomas se sitúan ya por detrás de los cursos más demandados tradicionalmente que son Recursos Humanos, Marketing y Legislación específica.

“Uno de los motivos por los que los trabajadores deciden apostar por los idiomas como formación principal dentro de la empresa es por su alto valor a la hora de conseguir una promoción interna o externa. Las empresas valoran los perfiles profesionales con alto nivel de idiomas. Cada vez es más importante en un mundo globalizado poder defender los intereses de la compañía fuera de las fronteras”, explica la directora de Hexagone.

Por su parte, las empresas, conscientes de la necesidad de tener trabajadores formados en idiomas han realizado un esfuerzo para ofrecer a los empleados cursos especializados de idiomas. Más allá de formar en un determinado idioma lo que se trata es de ofrecer formación específica como la negociación internacional, la presentación de informes en otro idioma o la venta internacional.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 15 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

