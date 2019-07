"Haier Respira" irrumpe en el mercado con un despliegue publicitario onmicanal

El fabricante nº1 mundial en aire acondicionado con conectividad lanza su nueva imagen de marca con una estrategia omnicanal publicitaria a nivel nacional. La campaña, con una inversión de 500.000 €, consta principalmente de una nueva landing page, publicidad en autobuses y patrocinio del tiempo en televisión. La nueva identidad, un pulmón "verde", ofrece una imagen comprometida con la calidad del aire que se respira pivotando en su split Flexis Plus, que trabaja con refrigerante R-32 Haier, líder mundial aire acondicionado con conectividad, ha presentado su nueva identidad corporativa “Haier Respira” con una campaña omnicanal en la que ha presentado nueva landing, publicidad en autobuses y patrocinio en televisión con una inversión de cerca 500.000 €. Con esta nueva imagen, un pulmón “verde”, la marca apuesta por una imagen saludable, preocupada por el medio ambiente y la calidad del aire que se respira.

El foco principal de esta acción es reforzar la imagen y el posicionamiento de Haier en España como un referente del aire acondicionado saludable y lo hace mediante Flexis Plus, equipo de la marca que utiliza el refrigerante R-32. Se trata de un gas respetuoso con el medio ambiente y Eco Friendly ya que es totalmente inocuo con la capa de ozono, seguro y apto para su uso doméstico. En otras palabras, es bueno para el planeta y bueno para las personas.

El despliegue publicitario se ha repartido en la trasera y laterales de 62 autobuses de 8 ciudades de la península: Barcelona (15), Madrid (20), Córdoba (5), Valencia (5), Sevilla (5), Alicante (4), Murcia (3) y Málaga (5). En cuanto a la incursión de Haier en televisión, la marca ha aparecido en el espacio “Tiempo de Noche” de Tele Madrid donde se ha hecho prescripción de Flexi Plus y donde la marca ha patrocinado el espacio meteorológico de la cadena cubriendo el 33% de su audiencia. También en Canal Sur Haier ha esponsorizado el espacio “El Tiempo de mediodía” llegando a cerca del 39% del público del canal andaluz. Por último, la campaña también ha incluido la aparición de Haier en programas de radio en Levante y Madrid de las emisoras Europa FM, Onda Cero y La Cope.

Haier demuestra una vez más que lee los cambios de tiempo y desarrolla productos “smartlife” gracias a su constante proceso de innovación y su esfuerzos e inversión en I+D+i. La marca sigue consolidándose como líder en su sector mejorando significativamente el rendimiento de sus equipos de aire acondicionado, reduciendo sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usuarios

Haier es N°1 mundial de electrodomésticos por 10º año consecutivo, con una participación en el mercado del 14,2% de volumen de ventas en unidades (Fuente: Euromonitor International Limited; volumen de ventas en unidades basado en datos de 2017). Con su compromiso de ofrecer productos innovadores y de calidad a los consumidores de más de 165 países en el mundo, el grupo dispone de 66 oficinas comerciales, 143 330 puntos de venta y 33 fábricas con 73 000 empleados en todo el mundo.

Haier persigue la excelencia en materia de innovación a través de sus 9 centros de I+D y asegura que sus productos se adapten a los gustos y necesidades de los consumidores en los diferentes mercados locales en los que está presente. Haier coloca la I+D en el corazón de su estrategia a través de 5 plataformas principales: gama blanca, inversión e incubación, participaciones financieras, industria de bienes raíces e industria cultural.

Haier, con su compromiso “Zero Distance”, mantiene siempre una estrategia de innovación enfocada en el consumidor, entendiendo sus necesidades diarias. Para ello desarrolla productos que combinen la última tecnología, eficiencia, sostenibilidad con un diseño sofisticado y elegante, para dar siempre respuesta a esas necesidades.

Los ingresos globales de del Grupo Haier en 2017 fueron de 241.9 billones de Yuans (37.2 billones de US$), con beneficios totales antes de impuestos que exceden los 30 billones RMB (4.63 billones de US$) por primera vez. Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG: 1169), subsidiario de Haier Group, cotiza en la Bolsa de Hong Kong Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), también empresa subsidiaria de Haier, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Actualmente, las empresas del Grupo incluyen marcas como Haier, Casarte, GE Appliances, AQUA, Fisher & Paykel, Leader, RRS, DCS y Monogram. Cada empresa tiene su propia posición de mercado, proporcionando siempre sorprendentes experiencias de usuario para sus consumidores.

