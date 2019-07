Las grandes marcas llegan a las calles de la mano del arte callejero Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 13:18 h (CET) Una de las nuevas formas que tienen las grandes marcas para captar a gente son los murales hechos por grafiteros de la calle comentaba el fundador del colectivo de artistas Graffiti Kings Las marcas de gran renombre han decidido tomar una nueva forma de captar clientes en las calles. Los carteles publicitarios no surten ningún tipo de efecto, la gente pasa de ellos, ya no se le da ningún tipo de importancia. Por eso han apostado por el mundo del graffiti, y reflejar sus marcas en murales o paredes de casa.

Desde Londres hasta Los Ángeles y Sao Paulo, los anunciantes se han enganchado a la atracción visual del graffiti y están pagando a los artistas de la pintura del aerosol para que añadan un toque urbano y arenoso a sus campañas de marca. Compañías que anteriormente se habían desanimado por la asociación del graffiti con el allanamiento de morada y el daño criminal se han dado cuenta de que el arte callejero puede hacerse viral en los medios sociales, dando una imagen salpicada en la pared de un impacto global de un bloque de oficinas en la calle.

Las marcas más grandes del mundo están usando artistas del graffiti

Las campañas publicitarias funcionan bombardeando a los consumidores con mensajes simples y su efectividad se mide típicamente por el tráfico peatonal y vehicular que pasa. Las campañas de graffiti tienen por objeto ganar terreno en los medios de comunicación social. "Las marcas más grandes del mundo están usando artistas del graffiti, que son básicamente vándalos, y eso es increíble", dijo Darren Cullen, fundador del colectivo de artistas Graffiti Kings, con sede en Londres. En mayo, la marca Gucci de Kering SA comenzó una campaña de murales en la Ciudad de México, mientras que la Agencia Global de Arte Callejero de Londres realizó recientemente un mural para Louboutin en Shoreditch.

Nadie toma una foto de una valla publicitaria

"Nadie toma una foto de una valla publicitaria", dijo David Speed, director del colectivo de arte callejero Graffiti Life, con sede en Shoreditch. "Cuando se pinta a mano, la gente le presta atención. No sólo el producto final, sino también el proceso de fabricación. Es un espectáculo. Y lo hermoso es que como la gente le toma fotos, vive una segunda vida en línea".

No todos los artistas del graffiti están contentos de ver lo que fue una forma de arte anárquico a la deriva en la corriente comercial. Dentro de la comunidad del arte callejero, hay tensiones sobre si términos como "publicidad de graffiti" reflejan con precisión lo que las grandes marcas están haciendo.

