El nuevo acondicionador de aire portátil de Sony cabe en el bolsillo

miércoles, 31 de julio de 2019, 13:26 h (CET) Sony tiene planes innovadores para ayudar a mantenerse fresco durante las olas de calor del verano La compañía de electrónica de consumo anunció recientemente el Reon Pocket, un pequeño aire acondicionado de refrigeración corporal del tamaño de un teléfono inteligente que se puede llevar puesto. El calzado está siendo financiado por el programa de aceleración First Flight de Sony en Japón, y los precios comenzarán en torno a los 117 dólares.

Aunque el mini AC no mantendrá su cuerpo a la temperatura perfecta en todas las situaciones, podría tener un efecto notable sobre el calor o el frío que siente. Escondido en un bolsillo integrado en una camiseta especialmente diseñada, el dispositivo será capaz de bajar la temperatura corporal personal en 23 grados o aumentarla en unos 14 grados, dice Sony.

En lugar de soplar aire procesado como el aire acondicionado de su edificio de apartamentos, el dispositivo montado en el cuerpo utiliza lo que se conoce como el efecto Peltier. El efecto crea una diferencia de temperatura al transferir calor entre dos objetos utilizando corrientes eléctricas. En el momento del lanzamiento, podrías controlar el termostato personal con su aplicación de teléfono inteligente, pero Sony quiere que el dispositivo sea autónomo en el futuro. La batería puede funcionar durante 90 minutos con una sola carga, y tarda dos horas en recargarse por completo, según la empresa.

Las camisas vienen en tallas de hombre solamente, con pequeñas, medianas y grandes disponibles. Sony afirma que el bolsillo no se nota cuando se lleva puesto. Con una fecha de entrega prevista de 2020 para los patrocinadores, el Reon Pocket sólo está disponible en Japón por el momento. Como ocurre con muchas campañas financiadas con fondos colectivos, las grandes promesas quieren unos buenos resultados de los productos y unas características comprometidas. Aun así, con las mujeres entusiasmadas con las inserciones de sujetadores congelables, y las compañías que ofrecen ropa interior congelable para hombres, indudablemente hay un mercado para la tecnología de enfriamiento personal.

Esta nueva fórmula seguirá avanzando y seguramente se expanda en el futuro para otro tipo de vestimentas para combatir el calor. Además, de que si al final triunfa muchas marcas harán otros dispositivos parecido para combatir en el mercado.

