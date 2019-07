Reino Unido lanza un plan para poner cargadores de coche eléctricos en todos los hogares nuevos Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 12:58 h (CET) El país británico ha dado un paso más para la sostenibilidad del medio ambiente mediante su nueva ley de cargadores de coches eléctricos Las nuevas viviendas construidas en Reino Unido se equiparán con puntos de carga para coches eléctricos. El plan para instalar puntos de carga en todas las nuevas viviendas del Reino Unido es parte de un plan del gobierno para mejorar la infraestructura para facilitar la adopción masiva de vehículos eléctricos. El Departamento de Transporte ha anunciado una consulta pública sobre el tema para ver si los cambios en las normas de construcción deben ser aprobados. Si lo son, entonces los constructores se verían obligados a instalar puntos de carga en los hogares nuevos para permitir la carga fácil de los coches eléctricos e híbridos.

No se ha dicho cómo estos cambios en la regulación afectarían a aquellos que no tienen estacionamiento fuera de la vía pública. Sin embargo, la semana pasada se anunció que el Gobierno está invirtiendo alrededor de 37 millones de libras en centros de investigación para resolver el problema de los aparcamientos fuera del parking. Esto incluye el desarrollo de puntos de carga inalámbricos y puntos de carga que emergen del pavimento.

"La carga en casa proporciona la opción más conveniente"

El secretario de transporte, Chris Grayling, comentaba está nueva medida “La carga en casa proporciona la opción más conveniente y de bajo coste para los consumidores - simplemente puede conectar su coche para cargarlo durante la noche como lo haría con un teléfono móvil”. Además, la idea del gobierno es ofrecer subvenciones de hasta 500 libras sobre el coste de un cargador eléctrico si lo hace por el plan gubernamental.

Uno de los problemas que se plantean con está idea es el tipo de cargadores, los cuales si son de 7kW podrían tardar entre 6 y 12 horas para que estén listos. Por tanto, habrá gente que no le incomode la duración de la carga, pero para otros conductores más activos no les gusta. Pero si se promulga la ley, Reino Unido se convertirá en el primer lugar del mundo en exigir cargadores para todas las casas nuevas con espacios de estacionamiento dedicados

En España hay algo parecido donde se si construye una nueva casa debe haber una preinstalación, y que para los aparcamientos nuevos o reformados debe a ver varios puestos de recarga. Aun así, si se quiere poner un punto de carga se debe informar a la comunidad, y con eso solo serviría para la instalación.

