El Dr. Diego Tomás Ivancich aporta 5 curiosidades sobre la elevación de pecho

miércoles, 31 de julio de 2019, 12:46 h (CET) Se conoce con el nombre de mastopexia a la intervención realizada para elevar el pecho cuando éste se encuentra caído por diferentes causas: embarazos, lactancias, pérdidas de peso o de elasticidad de la piel, etc.; y puede ser de dos tipos: con implantes o sin implantes. El Dr Diego Tomás Ivancich, explica ahora 5 curiosidades de este tipo de intervención y presenta su tratamiento para elevar el pecho consiguiendo óptimos resultados A continuación, el Dr. Diego Tomás Ivancich expone 5 curiosidades de la mastopexia:

La mastopexia es similar a la intervención de reducción de pecho, aunque la resección de tejido es mínima. La técnica consiste en la extirpación de la piel sobrante y en reposicionar el tejido interno, elevando la areola y el pezón.

Existen dos tipos de mastopexia: sin implantes y con implantes. Las personas idóneas para realizarse una mastopexia sin implantes son las que han sufrido una caída del pecho, pero que conservan bastante glándula o volumen. A las que apenas mantienen volumen y glándula se les recomienda una mastopexia con implantes. Por ejemplo, tras embarazos en los que se ha sufrido una gran pérdida de volumen o si se sufre de asimetría.

La intervención de mastopexia dura cerca de dos horas, la anestesia es general y requiere de un ingreso en clínica de 1 día. A las 48 horas de la operación se somete a la paciente a la primera cura y a la colocación de un sujetador deportivo que ha de llevar durante un mes. La paciente podrá ducharse a partir del tercer día y los puntos se le podrán retirar en 2- 3 semanas.

Las cicatrices son similares a las de la reducción de mamas. Si la caída (ptosis) es pequeña basta con una cicatriz vertical o una periareolar, pero si la caída es más grande es necesario añadir una cicatriz vertical y otra horizontal en el surco submamario (en forma de T invertida). Las cicatrices nunca llegan a desaparecer, pero pasados los meses pueden ser prácticamente imperceptibles. Además, existen en el mercado diversos cosméticos para mejorar la calidad de la cicatriz y de la piel.

La preparación de la mastopexia precisa de un historial clínico, un estudio sanguíneo completo y un estudio mamográfico, con el fin de descartar enfermedades que contraindiquen operar.

Tratamiento en la Clínica del Dr Diego Tomás Ivancich

En la clínica del Dr Diego Tomás Ivancich cuentan con la intervención de mastopexia con y sin implantes. Suele durar dos horas con un día de ingreso en clínica. La primera cura tiene lugar a los dos días de la intervención y la paciente llevará un sujetador elástico durante un mes.

PVP: a partir de 4.500 €

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad.Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24 horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

