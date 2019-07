“Diecesiete” participará en la sección oficial del festival internacional de cine de San Sebastián

Hoy, el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha desvelado que “Diecisiete”, película original española de Netflix producida por Atípica Films, será una de las películas que se presentarán en esta edición del certamen, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre, dentro de la Sección Oficial.

“Diecisiete”, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Gordos, Primos, La Gran Familia Española), supone el regreso al cine del director y guionista, que cuenta con más de 90 premios internacionales y 30 nominaciones a los Premios Goya.



Tras seis años desde que estrenara su último largometraje, tiempo en el que ha publicado su exitosa novela La Isla de Alice (finalista al Premio Planeta 2015), Sánchez Arévalo regresa con una historia sentida y sencilla.



Producida por Atípica Films, con José Antonio Félez y Cristina Sutherland como productores ejecutivos, “Diecisiete”, será la primera película española original de Netflix en participar en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.



Dice Daniel Sánchez Arévalo, director:

“Han pasado seis años desde que estrené mi último largometraje. Podría decirse que tenía la necesidad de parar. A veces para poder avanzar hay que parar. En este tiempo, he escrito una novela, he realizado publicidad, he dirigido teatro, he seguido rodando cortometrajes. Sí, han sido seis años muy plenos en lo creativo, en los que, a pesar de no haber rodado ningún largometraje, he sentido una clara evolución como cineasta. Y es que creo que todo suma y para mí todo desemboca en lo mismo: contar historias”.



La película, que se estrenará a nivel mundial y de forma simultánea en más de 190 países este otoño, está protagonizada por Biel Montoro (Superlópez, Blue Rai, Mira lo que has hecho) y Nacho Sánchez, que participa por primera vez en un largometraje y el actor más joven en ser reconocido con el prestigioso Premio Max de Teatro 2018 por Iván y los Perros, y Premio Unión de Actores Mejor Actor Revelación por La Piedra Oscura.



Los perros son, junto a los hermanos de esta historia, los protagonistas caninos de este road trip animalista. Fueron elegidos sin ningún tipo de adiestramiento previo, sacados de protectoras de animales con el compromiso de que se les encontrase un hogar.



“Diecisiete”, íntegramente rodada en Cantabria, cuenta la historia de un chico de 17 años que, interno en un centro de menores, participa en una terapia de reinserción con perros donde establece un vínculo indisoluble con uno tan esquivo como él. Cuando un día su perro no aparece porque ha sido adoptado, Héctor, lejos de alegrarse, se escapa para buscarlo.



“Diecisiete” se estrenará a nivel global en otoño de 2019.