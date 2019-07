La Universidad La Gran Colombia llega a España con su oferta en educación virtual Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 15:23 h (CET) La UGC cuenta con una de las plataformas más innovadoras y tecnológicas del mundo para ofrecer su educación virtual, con una atención personalizada y respuesta en menos de 24h. Con esta oferta académica, la UGC proyecta impactar a más de 185 mil estudiantes colombianos que actualmente residen en España. Los currículos y planes de estudios de cada programa contarán con materias contextualizadas con las normas del país ibérico, de hecho un número importante de los profesores serán nativos Con el objetivo de cruzar las fronteras y llegar a todo el mundo con una oferta de educación superior pertinente y de alta calidad, la Universidad La Gran Colombia, por medio de la Facultad de Ciencias Empresariales, anunció su llegada a España para ofrecer a partir del segundo semestre de 2019 sus programas de educación virtual, para las carreras de Economía, Contaduría Pública y Administración de Empresas.

“Sabemos que en el país ibérico viven un número importante de colombianos –cerca de 185 mil más otros número de latinoamericanos y españoles– que desean estudiar en modalidad virtual y que buscan una oferta académica en Alta Calidad a un precio muy accesible y competitivo”, señaló Rodrigo Riaño, vicerrector de la Universidad La Gran Colombia, quien además aseguró que esta también es una oportunidad de valor para las personas que desean regresar a Colombia y ejercer su profesión.

La meta de la UGC es recibir estudiantes virtuales en España a partir de este semestre, teniendo en cuenta que la formación en esta modalidad puede representar un gran ahorro en los costos que asumen los alumnos. Así, mientras cualquiera de las tres carreras en modalidad presencial tiene un costo por semestre de $3’178.000, unos 882€ aproximadamente, un programa virtual tiene un valor de $1’890.910, una diferencia de unos 617€.

No solo el precio es un diferencial

La Universidad ofrecerá una plataforma virtual robusta y de vanguardia que cumple con los retos de la educación del siglo XXI, de atención personalizada y respuestas en menos de 24 horas.

“Hemos apostado por una plataforma innovadora, que le genere al estudiante la sensación de estar conectado y soportado 24/7 por la Universidad. Contaremos con espacios online que además de lo académico, brindarán oportunidades para vivir experiencias permanentes de bienestar, con actividades que promueven la lúdica, la cultura y la calidad de vida. Estamos apostandole a evitar que el usuario se sienta solo, queremos que viva lo que significa ser parte de la experiencia de vida UGC”, destacó Riaño.

El vicerrector Grancolombiano igualmente destacó que los alumnos virtuales siempre estarán apoyados por una formación orientada hacia el emprendimiento y la creación de empresa. “Ya se está pensando en abrir un Centro de Innovación y Emprendimiento en España para los estudiantes virtuales de este país”, comentó.

De acuerdo con Riaño, las tres carreras virtuales tendrán cada una ocho semestres y 144 créditos, al igual que los programas presenciales, los cuales ya migraron a los estándares internacionales, pues la intención de la institución es continuar desarrollando una oferta académica 100% en línea, que sea pertinente a las necesidades globales. Todo ello, apoyado en herramientas digitales como Moodleâ Zoomâ, Turnitinâ, Captivateâ, Smowlâ entre otras; además de un acceso abierto 24 horas a las mejores bases de datos del mundo, que le permite al estudiante estar en contacto con los últimos desarrollos científicos y tecnológicos.

Por otra parte, la UGC aseguró que el currículo y plan de estudios tendrá materias contextualizadas con las normas de España, como es el caso para Contaduría Pública y Administración de Empresas e incluso habrá profesores españoles quienes orienten cursos correspondientes a las carreras teniendo en cuenta los desafíos de estas profesiones en el contexto local.

Para tener en cuenta

La Universidad La Gran Colombia aclara, que por tratarse de estudios oficiales y teniendo en cuenta los diferentes convenios internacionales de los que hacen parte ambos países, los estudiantes podrán legalizar los diplomas en la Comunidad Europea, con el fin de continuar estudios de posgrados en otros países de ese continente.

“Queremos ofrecer una oportunidad para que cada vez más personas, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso a la educación superior de alta calidad sin necesidad de salir de sus territorios. El objetivo final al interior de cada curso es que ellos puedan aprender, practicar y aplicar su conocimiento en función de su contexto”, concluyó Riaño.

