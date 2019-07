Renovación del acuerdo entre el C. D. Bidasoa y el Hospital de Día Quirónsalud Donostia Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 14:58 h (CET) El Hospital de Día Quirónsalud Donostia seguirá siendo el Centro médico deportivo oficial del C. D. Bidasoa en la nueva temporada 2019 – 2020 El Hospital de Día Quirónsalud Donostia ha oficializado el acuerdo que les une desde hace más de una década con el Club Deportivo Bidasoa de balonmano.

El acuerdo de renovación ha sido firmado este martes, a las 13:00h en el Hospital de Día Quirónsalud Donostia por el Presidente del C. D. Bidasoa, Gurutz Aginagalde y el Director Comercial Territorial del País Vasco, Isidoro Beltrán de Heredia, representante del Grupo Quirónsalud. La firma del acuerdo también ha contado con la presencia de Iker Serrano, Capitán del equipo, la Directora de Enfermería y Coordinadora del Hospital Quirónsalud Donostia, Yolanda Tubilla y el Jefe del Servicio de Medicina Deportiva del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, Ricardo Jiménez. El médico deportivo acompañará a los jugadores del Bidasoa Irún un año más – siendo éste el duodécimo año consecutivo – en los reconocimientos médicos de todos sus jugadores y en la cobertura sanitaria completa del Club para dar comienzo a la nueva temporada 2019 – 2020.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

