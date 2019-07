La oferta supera a la demanda en el sector de las tecnologías según asegura Elysia Talent Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 15:06 h (CET) La reglas del juego hace tiempo que cambiaron y es que las nuevas tecnologías no van a dejar de desarrollarse, pero al parecer avanzan a un ritmo más rápido que los profesionales Según Elysia Talent pese a la gran oferta de trabajos disponibles para los profesionales TIC e IT, no hay suficientes profesionales que puedan cubrir las vacantes. Además, también existen problemas para encontrar los candidatos perfectos para cada puesto.

Por ello Elysia Talent quiere aprovechar la oportunidad de acercar los candidatos ideales a las empresas gracias a su portal de empleo en informática y telecomunicaciones.

Para quienes sean profesionales y no quieran perder ninguna oportunidad laboral, Elysia Talent puede hacer llegar sus currículos vitae a las empresas. A través de esta entrega del currículum, Elysia Talent, determinará los datos más relevantes para cada profesional y los clasificará sgún estos. Una vez efectuada esta fase el cliente pasará a ser precandidato para varios puestos cualificados y realizará una entrevista. En todo momento Elysia Talent se compromete a mantener informadas a ambas partes del proceso de selección.

De esta forma la empresa pretende conseguir que los profesionales estén al tanto de todas las ofertas y no se pierdan ninguna de ellas, por eso según sus características y condiciones se asignarán puestos afines.

Y no solo eso, para asegurar un correcto desarrollo del proceso de selección para las ofertas de empleo, Elysia Talent vigilará que los profesionales estén lo mejor preparados posible, para realizar la entrevista correctamente, para la contratación, etc.

Como servicios dirigidos a las empresas, Elysia Talent se compromete a encontrar el talento que todas estas necesitan, de forma rápida y económica, para que las empresas puedan ahorrar tanto costes como tiempo en el proceso de selección. Y es que solo deberán pagar por uso y según lo que necesiten. Sin cuotas de ningún tipo, ni mensuales ni anuales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.