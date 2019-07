Schaeffler publica su Informe de Sostenibilidad 2018 Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 13:38 h (CET) Schaeffler continua impulsando iniciativas de sostenibilidad. Resumen de los proyectos de sostenibilidad de 2018. Consolidación de las estructuras corporativas de sostenibilidad Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industrial, ha publicado su Informe de Sostenibilidad para el ejercicio 2018. El informe, bajo el lema ''Hacer visible el progreso'', ofrece una visión transparente y detallada de las iniciativas de sostenibilidad de la empresa en cada uno de sus cuatro campos de acción estratégicos: ''Gestión sostenible'', ''Clientes y productos'', ''Medio ambiente y energía'' y ''Empleados y sociedad''.

Resumen de los proyectos de sostenibilidad de Schaeffler

El informe ha sido elaborado de acuerdo con las directrices de la Global Reporting Iniciative (GRI). En línea con los anteriores informes de sostenibilidad de la compañía, la edición de 2018 detalla las medidas y los objetivos no financieros del Grupo Schaeffler, elementos clave de su estrategia integrada de sostenibilidad. En 2018, las áreas clave del programa de gestión de la sostenibilidad del Grupo Schaeffler incluían, entre otras, el desarrollo continuo de las cadenas sostenibles de suministro y la producción respetuosa con el medioambiente de soluciones de movilidad.

''Como empresa global, asumimos una especial responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad. Por este motivo, el enfoque holístico de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor es una parte fundamental de nuestra orientación estratégica impulsada por los valores. Debido a la evolución de las expectativas de todos los stakeholders, para nosotros es sumamente importante no solo informar con transparencia sobre nuestras actividades y logros en materia de sostenibilidad, sino también actuar conforme a nuestras aspiraciones de sostenibilidad en el trabajo diario'', ha explicado Corinna Schlittenhelm, Chief Human Resources Officer del Grupo Schaeffler.

El Informe de Sostenibilidad de 2018, el tercero de Schaeffler, supera una vez más los estándares de información que establece la ley alemana de implementación de la directiva de responsabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR), subrayando el compromiso de la empresa con respecto a las iniciativas integrales, transparentes y pioneras en materia de sostenibilidad. El informe también presenta información sobre las contribuciones de la empresa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa 2030 de las Naciones Unidas. A través de sus actividades de negocios, Schaeffler realiza su propia contribución para cumplir con diez de estos 17 objetivos.

Se han reforzado las estructuras corporativas de sostenibilidad

Desde enero de 2019, Schaeffler ha reforzado sus estructuras corporativas de sostenibilidad, incluyendo la creación de un departamento específico que depende directamente de la División de Recursos Humanos del Consejo de Dirección. La responsabilidad de los temas de sostenibilidad ahora está bajo la dirección de Thomas Fußhöller, que se incorporó al Grupo Schaeffler a principios de este año como Director de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad en el trabajo. Con esta medida, Schaeffler refuerza su gestión interna en el ámbito y pone de manifiesto su compromiso de seguir impulsando enérgicamente su estrategia de sostenibilidad.

El Informe de Sostenibilidad de Grupo Schaeffler está disponible online. Para obtener información actualizada sobre temas de sostenibilidad, visite www.schaeffler.com/sustainability

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.200 millones de euros. Con alrededor de 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler es la segunda empresa más innovadora de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

