La franquicia El Señor Miyagi, inaugura en Tarragona, Burgos y abrirá en Lisboa antes de final de año Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 13:18 h (CET) Las inauguraciones tuvieron lugar en los meses de junio y julio en la Calle Comte de Rius, nº 72 de Tarragona y en Calle Arco del Pilar, nº 3 en Burgos EL SEÑOR MIYAGI, nació en el año 2007 como marca especializada en venta de camisetas originales y divertidas, con diseños exclusivos 100% y con ilustraciones de gran impacto visual relacionados con los iconos de la cultura popular, series y películas de culto. Cuenta actualmente con 19 tiendas abiertas a lo largo de la geografía nacional y en los próximos meses comenzará su expansión internacional en Portugal, abriendo la primera tienda en Lisboa.

Todas sus camisetas son producidas en España y estampadas a través de serigrafía para asegurar la durabilidad de los estampados. No utilizan transfer ni impresoras de camisetas.

Las tiendas de El Señor Miyagi son mucho más que un espacio repleto de productos y un diseño impactante, ofrecen además a sus clientes una experiencia de compra única para todos los frikis y no frikis interesados en estos temas.

Todos los franquiciados han contado desde el momento inicial con la ayuda de la Central para elegir el mejor emplazamiento en las localidades de apertura.

Las claves del éxito de EL SEÑOR MIYAGI son la gran cantidad de personas interesadas y aficionadas a estos temas de candente actualidad y se encuentran en sus tiendas con la posibilidad de estar en contacto con ellas a través de los objetos más cotidianos.

La franquicia EL SEÑOR MIYAGI

Su dilatada experiencia se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados, para que basándose siempre en su excelente política comercial y de servicio, puedan llegar a toda la geografía nacional.

Otras ventajas a destacar para aquellos que deseen emprender este negocio, es que contará con un negocio seguro, de fácil gestión y alta rotación de producto.

Las personas interesadas en montar una franquicia de EL SEÑOR MIYAGI deben ser personas con espíritu emprendedor y que les guste el mundo del comic, videojuegos y series. La inversión inicial total será de 8.900€ + IVA, en el que se incluye el stock inicial de productos en depósito.

Para más información:

Beatriz Vega

bvega@tormofranquicias.es

Francisco Sales

info@miyagi.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.