El parche 5.05 de Final Fantasy prosigue la aventura en The First Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 13:22 h (CET) El nuevo desarrollo del videojuego de Square Enix se ha anunciado el evento anual Moonfire Faire para el 7 de agosto Hoy se ha publicado el parche 5.05 para FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers™, que brinda nuevos retos y contenidos emocionantes para que los jugadores prosigan su aventura en "The First". La última actualización introduce la dificultad Savage para el Raid recientemente publicado Eden's Gate, además de una nueva Dungeon para explorar, más recetas de fabricación y objetos para que los jugadores no paren de crear y descubrir cosas.

El parche 5.05 abarca los siguientes contenidos y actualizaciones:

Raid de alto nivel: Eden’s Gate (Savage): Quienes estén buscando un desafío aún mayor podrán enfrentarse a esta serie de encuentros contra jefes de gran dificultad.

Quienes estén buscando un desafío aún mayor podrán enfrentarse a esta serie de encuentros contra jefes de gran dificultad. Treasure Hunt Dungeon: "Dungeons of Lyhe Ghiah": Hasta ocho jugadores pueden unir fuerzas para explorar juntos esta nueva Instanced Dungeon e intentar conseguir recompensas únicas y poco frecuentes.

Hasta ocho jugadores pueden unir fuerzas para explorar juntos esta nueva Instanced Dungeon e intentar conseguir recompensas únicas y poco frecuentes. Nueva Tomestone: Phantasmagoria: Esta nueva moneda que se obtiene al completar ciertos contenidos puede usarse para adquirir piezas de equipo inéditas para los Disciples of War y Disciples of Magic.

Esta nueva moneda que se obtiene al completar ciertos contenidos puede usarse para adquirir piezas de equipo inéditas para los Disciples of War y Disciples of Magic. Nuevas recetas de fabricación: Incluye actualizaciones en los contenidos relativos a Free Company Crafting y Subaquatic Voyages.

Incluye actualizaciones en los contenidos relativos a Free Company Crafting y Subaquatic Voyages. Ajustes en las acciones en combate: Se han introducido diversos ajustes para equilibrar distintos oficios.

Se han introducido diversos ajustes para equilibrar distintos oficios. Nuevos muebles, objetos, mounts, minions y muchas cosas más. Por otra parte, el evento anual Moonfire Faire, una de las grandes ferias para la comunidad de jugadores, regresará el 7 de agosto para celebrar la emoción del verano. Los jugadores conseguirán diversas recompensas al completar las misiones del evento. Pronto se revelarán todos los detalles sobre el evento.

Las notas del parche al completo pueden consultarse en el siguiente link: https://sqex.to/F79nx

La historia de FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers se sintetiza en el tráiler de lanzamiento: https://youtu.be/CxHSSRjFH14

La prueba gratis de FINAL FANTASY XIV Online invita a los jugadores nuevos a acceder a los contenidos hasta el nivel 35, crear hasta ocho personajes jugables y disfrutar de las distintas razas, clases y oficios sin restricciones de tiempo. Quienes quieran probar gratis el juego pueden registrarse aquí: http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Vídeos

Final Fantasy XIV. parche 5.05



