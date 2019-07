Kusi Wawa: La solución para los cólicos del lactante ya ha llegado a más de 15.000 familias Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 13:26 h (CET) Kusi Wawa, una ayuda muy innovadora que sirve para aliviar los fuertes dolores causados por los cólicos en los bebés y que es totalmente natural, supera las 15 mil ventas repartidas en España, América del Sud y Portugal Kusi Wawa, es una empresa que fue creada por una madre (Meritxell) que al nacer su hija no encontraba ningún método que le ayudará a calmar con los cólicos que tenía su hija después de la lactancia y gracias a su perseverancia y a una larga investigación, logró encontrar un método totalmente natural y muy efectivo que recibe el nombre de método Kusi Wawa, que en quechua significa la alegría de recibir a un recién nacido en la familia, por lo que se adapta a la perfección a la empresa.

Esto fue lo único que pudo ayudar a su hija a calmar los dolores físicos que provocan los cólicos, por lo que creó esta empresa que no solo utiliza productos naturales con la finalidad de respetar al bebé, sino que también pretende respetar el entorno, utilizando siempre productos nacionales y procesos de producción éticos que no perjudican a ninguna familia.

Los productos principales que ofrece para seguir este método y acabar con los cólicos, son en primer lugar un cinturón que recibe el nombre de Wawa Band y que les da calor y ayuda a expulsar gases, en segundo lugar un pijama hecho con algodón 100% orgánico con el nombre de Wawa Wear, en tercer lugar un arrullo para envolver al bebé en la segunda etapa del método que tiene el nombre de Wawa Wrap, y por último, un aceite hecho con almendra dulce 100% natural que es perfecto para hacerle masajes a los más pequeños.

Gracias a que es un producto único, patentado, que es totalmente natural y que tiene unos valores de gran relevancia hoy en día, se ha convertido en una empresa que no para de crecer y que en muy poco tiempo ha conseguido superar las 15 mil ventas, tanto de forma online en su página web, como en las tiendas físicas con las que colabora, que son más de cien tiendas repartidas por toda España, parte de Portugal y América del Sud. Hay que destacar, que casas de primer nivel, como la cadena de tiendas Imaginarium o la tienda online de referencia Amazon, disponen de los productos de Kusi Wawa a la venta.

Además, tienen el apoyo de grandes profesionales que afirman que es un producto de calidad y efectivo. La Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica, la Asociación Española de Masaje Infantil, el IGTP y muchos otros profesionales del cuidado infantil, ya lo utilizan a diario. Cuentan también con el apoyo de muchas familias que lo han utilizado y que han encontrado la solución a sus problemas, por lo que lo recomiendan y de esta forma la empresa Kusi Wawa sigue creciendo cada día más. Un estudio reciente realizado por la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica corrobora que el 80% de las familias que utilizaron el producto de Kusi Wawa están satisfechas y lo recomendarían.

