Biocryptology presenta a empresas su plataforma para comprar en tiendas físicas y online con móvil y huella

martes, 30 de julio de 2019, 13:10 h (CET) Permite la identificación de los usuarios en redes y sitios web y cumple con la directiva europea sobre Autentificación Reforzada de Clientes (SCA) Más de cincuenta empresas y organizaciones representativas de los principales sectores económicos han asistido a la presentación de la nueva plataforma universal de identificación y autentificación de personas de Biocryptology, que permite comprar en tiendas online y offline desde cualquier smartphone, sin necesidad de contraseñas y de forma segura.

Frente a otras fórmulas de pago con móvil que hay en el mercado, condicionadas al uso de determinadas marcas de teléfono o determinados bancos, la solución de Biocryptology es universal. Cualquier usuario de smartphone con identificación por huella puede utilizar el servicio.

Los usuarios sólo tienen que identificarse una vez en la plataforma incluyendo sus datos biométricos (en este caso, la huella digital) y registrar su tarjeta bancaria para poder realizar todo tipo de operaciones en tiendas online y offline desde el teléfono móvil, sin contraseñas. De esta forma, se establece una relación más fluida con los clientes, mejora la experiencia de compra y aumentan las ventas. Esta tecnología tiene un coste de apenas unos céntimos por operación para las empresas, ya que está diseñada para un uso universal.

El encuentro, que tuvo lugar en el Ascari Race Resort de Ronda (Málaga), ha permitido a los directivos de empresas de alimentación, financieras, comercio electrónico, viajes, etc. conocer de primera mano la experiencia de la identificación sin contraseñas, compartir experiencias y disfrutar de una jornada de networking. Esta tecnología brinda a las empresas la oportunidad de llegar a clientes de otras compañías que ya usan Biocryptology, ampliando así sus oportunidades comerciales.

Además de permitir la identificación y autentificación remota y presencial de los usuarios en redes y sitios web, la tecnología de Biocryptology cumple con la directiva europea sobre Autentificación Reforzada de Clientes (SCA) que entra en vigor el próximo 14 de septiembre y con la que se calcula que no están familiarizadas el 60% de las empresas de menos de 100 empleados.

“Este encuentro nos ha permitido conocer las inquietudes de las empresas en materia de seguridad y gestión de pagos y responder a sus tres grandes preguntas: qué es la biometría, para qué sirve y cuánto cuesta implantarla”, apunta Raul Legaz, director de Biocryptology. “Nuestra solución es segura porque la plataforma Blindatutarjeta.com desarrollada junto a Kíneox para registrar las tarjetas de crédito cuenta con la certificación más alta en seguridad para pagos con tarjeta, PCI DSS Nivel 1, es fácil de implantar y está al alcance de prácticamente cualquier empresa”.

La certificación PCI DSS Nivel 1 es un estándar de seguridad impulsado por las principales compañías emisoras de tarjetas de pago para ayudar a comercios, proveedores de servicios y bancos a reducir el riesgo de fraude con tarjetas de crédito mediante la protección de las infraestructuras que procesan, transmiten o almacenan datos de tarjetas de crédito.

