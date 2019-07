Royal Hideaway Corales Resort: el hotel del que no se querrá salir en vacaciones Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 12:39 h (CET) Ubicado en Costa Adeje, Tenerife, este resort de gran lujo galardonado recientemente con dos World Travel Awards posee una amplia carta de experiencias para que sus huéspedes vivan unas vacaciones a medida Llegan las ansiadas vacaciones y después de todo el año entre trabajados, proyectos, entregas, reuniones y demás, lo que se busca en verano, son actividades que hagan olvidar el estrés de la vida rutinaria y para eso nada mejor que las que plantea Royal Hideaway Corales Resort, espacio en el que la estancia es sinónimo de experiencia. Este hotel es el enclave perfecto para que el huésped pueda disfrutar como gran protagonista de unas vacaciones diseñadas para conectar con la verdadera esencia de la isla y con el océano que la rodea, descubriendo las vivencias más auténticas de Tenerife gracias a una estancia diferencial y confeccionada a medida.

Experiencias a medida

El hotel plantea su oferta de experiencias como algo dinámico, completamente adaptable y siguiendo siempre la máxima de lo auténtico. De esta manera, sus propuestas podrán ir incrementándose a medida que pase el tiempo y adaptándose siempre a los deseos de sus huéspedes. Entre las vivencias que destacan dentro de su Experience Design se pueden encontrar:

Chef in room

Además de una variada y exquisita oferta gastronómica a través de restaurantes de chefs con estrella Michelin como Maresía, el hotel ofrecerá la posibilidad de disfrutar de una cena única y completamente hecha a medida de la mano de un chef privado en la habitación. Una manera de conocer nuevos sabores y aprender recetas y técnicas en petit comité de una forma mucho más especial, con un show cooking. Este servicio estará disponible en todas las villas, suites y penthouses que cuenten con cocina. Además, todo el huésped podrá quedarse con su chaquetilla de auténtico chef, que tendrá su nombre bordado.

Star Night Cruise

El Parque Nacional del Teide es Patrimonio de la Humanidad y está considerado como «Destino Starlight», título que certifica que la observación de estrellas cumple con los requisitos y procedimientos establecidos para la protección del cielo. Es por ello que un destino de este tipo se merece poder disfrutar de este espectáculo nocturno a bordo de un barco con una idílica cena, junto a un Sky Coach, e iniciándose en el apasionante mundo de la astronomía.

Tailored Luxury Flight

¿Quién no ha soñado con ver lo mejor de los paisajes a vista de pájaro? Quienes vivan esta experiencia explorarán los pueblos de pescadores de la zona sur de la isla en una ruta que continuará hasta Santa Cruz de Tenerife, después se sobrevolará la costa norte de la isla y se verán zonas como El Puerto de la Cruz o el valle de La Orotava. Un recorrido en helicóptero de casi una hora que, además, incluye una visita al Parque Nacional del Teide.

Inmersión en El Hierro

Esta isla atesora una increíble riqueza biológica y se reconoce como uno de los mejores destinos de buceo del mundo. Sus fondos marinos están poblados de gorgonias, corales negros u ostras gigantes. Los huéspedes podrán trasladare en un Luxury Boat privado y observar los acantilados volcánicos de más de mil metros de altura que se hunden en el abismo marino hasta los tres kilómetros, creando abruptos fondos rocosos que convierten este paisaje submarino en un espectáculo único. Además, se disfrutará de un almuerzo a bordo para completar así una excursión perfecta.

Floating Massage

Un masaje siempre es relajante, pero si se disfruta flotando, parecerá que casi se está en el paraíso. Así es este tratamiento que se realiza en aquellas suites que cuenten con piscina en su terraza, acompañados además de una sesión de mindfullness. Sin duda, una experiencia única y privada que favorecerá al bienestar de todos los huéspedes del hotel que disfruten de ella, renovándolos por dentro y por fuera.

